與亡夫女友爭產 泰林掌舵人遺孀勝訴

原告為林作為妻子蔡惠英、兒子林偉力和林偉健。被告為林作為生前的同居女友譚雪梅，二人育有兩子一女。據判辭透露，譚經常前往林的辦公室，泰林所有員工均知情，林的婚外情可謂「臭名昭著」。由於林對妻子蔡惠英極不尊重的態度，蔡於1994年9月向法院申請離婚，惟因林沒支付全數3900萬元贍養費，蔡目前仍是林合法妻子。

兩份遺囑稱女友繼承 裁無效

綜合審訊內容，死者生前留下3份遺囑，首份於1987年訂立，安排原告一方繼承遺產，其後兩份1999和2005年訂立的遺囑則改由被告繼承遺產。原告一方爭議死者健康狀態欠佳，不具訂立遺囑的能力，當中1999年的遺囑更屬偽造。被告一方則稱，死者於1999年訂立遺囑後，該遺囑曾遺失，故於2005年再訂立內容相同的遺囑。

法官陳嘉信在判辭稱，除了負責為死者訂立1999和2005年遺囑的律師甘鴻明外，控方未能識別其他有份偽造遺囑的共謀者，亦未能說明甘為何願意參與偽造遺囑，法庭不能單憑專家證供信納指控，遂裁定1999年的遺囑屬實。

官質疑一份非理性 一份無行為能力

不過，陳官指出，根據死者的保險文件，其記憶系統在訂立遺囑前一個月已受破壞，不能處理原來工作。而當死者其後自行到律師樓，要求甘鴻明為他設立遺囑時，甘只憑直覺判斷死者具精神行為能力。陳官又指出，1999年的遺囑將損害原告兩名兒子在教育和升學方面的權益，與死者一向着重子女教育的情况有所矛盾，認為該遺囑的設立並不理性。

指律師違指引訂遺囑

至於2005年的遺囑，陳官指出，被告一方有舉證責任，證明死者當時具精神行為能力訂立遺囑，惟精神科醫生在庭上未能確認，對被告一方案情帶來「致命」影響。而且死者當時已患中風，病情可對精神狀况構成嚴重影響，惟甘鴻明得悉有關情况，不但嚴重違反法院對律師為客戶訂立遺囑的指引，亦沒進一步向醫生查詢便再次為死者訂立遺囑，裁定1999和2005年的遺囑均屬無效。

【案件編號：HCAP5/15】