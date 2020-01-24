港台稱青山灣羈留者遭不人道對待 5年731非法羈留索償 入境處均和解賠償

【明報專訊】現時全港約有1.3萬名免遣返聲請者，港台《鏗鏘集》昨報道，負責羈留因非法入境、違反逗留條件或尋求政治庇護的免遣返聲請者的「屯門青山灣入境事務中心」，有羈留者疑遭不人道對待。報道引述律政司指出，過去5年有731宗「非法羈留」的索償個案，入境處均選擇庭外和解賠償，但不透露賠償總額；報道亦引述入境處回覆稱，庭外和解需考慮許多不同因素，不代表承認「非法羈留」的指控屬實。
處方：不代表指控屬實
報道稱，有羈留者投訴不人道對待，包括要求羈留者脫光衣服、全身赤裸進入一間「軟墊房」。報道引述入境處回應，稱是根據當值醫生的建議和評估，提供合適個人衛生物品和安排合適衣著。
「軟墊房」分隔失控者 前職員認懲罰稱沒體罰
入境處昨回覆本報證實，過去5年共收到71宗有關入境羈留的投訴，無一宗成立。
《鏗鏘集》昨引述一名曾在「屯門青山灣入境事務中心」駐守的入境處職員稱，中心內設有鋪滿軟墊、面積很小的軟墊房（Padded Cell），是用作分隔、控制失控例如打架或自殘的羈留者，羈留者進入軟墊房後，全部要脫光衣服，入境處只提供尿片，是因怕他們會以衣物勒頸或者吞下衣物；每次羈留者進入軟墊房不會超過24小時，以及會有醫生檢查。
該入境處職員承認，要求羈留者進入軟墊房是帶有懲罰性質，一般而言會先說服羈留者冷靜，若羈留者不聽從勸告及無其他方法下，才會要求羈留者進入軟墊房，但不存在任何體罰。