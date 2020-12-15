附近多歷史建築 擴路工程或損結構

礦洞選礦廠 二三級歷史建築

涉及改劃的8幅馬鞍山綠化地中，有6幅位於及馬鞍山村一帶，該處為馬鞍山礦場遺址，包括有屬於二級歷史建築的礦洞、屬於三級歷史建築的馬鞍山選礦廠構築物及信義新村。規劃署在文件表示，根據初步設計，大部分文物建築與房屋發展用地有一定距離，有關歷史建築物不受影響，只有選礦廠旁的其中一條支柱，可能會受到馬鞍山村路擴闊工程的路線影響。

古蹟辦稱設計可接受 已要求評估

規劃署及土木工程署引述古蹟辦指出，現階段擬發展的房屋及基礎設施的初步設計是可以接受，已要求土木工程署在隨後的調查及詳細設計階段，做文物影響評估，並在施工期間配合監察措施，以減低對歷史建築物的影響。

吳希文表示，雖然現時政府擬改劃發展的地皮，不會直接影響有關歷史建築物，但憂慮未來正式施工後，多個項目在周邊做打樁、挖掘等工程，將有可能影響這些歷史建築物的結構及完整程度，特別是擴闊馬鞍山村路工程，該地盤將「架空」經過選礦廠，批評政府未有詳細評估工程對歷史建築物的影響。