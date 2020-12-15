馬鞍山郊園邊8綠化地 申改劃發展 最近距郊園15米 環團斥違諾「試水溫」籲反對

建屋7200伙 諮詢明截止

政府今年中提出改劃8幅馬鞍山綠化地，分別位於馬鞍山村路上段、下段及西沙路樟木頭村附近，其中3幅土地擬發展公營房屋，提供6180伙單位；1幅土地擬發展私樓，提供1040伙單位。另外4幅土地改劃後，擬發展小學、貯水庫、泵房等，以配合房屋發展。城規會10月就此修訂《馬鞍山分區計劃大綱核准圖》，公眾諮詢期明日（16日）截止。

8個環團昨到涉及的改劃地皮觀察，並拉起「保衛郊野公園」橫額請願。長春社公共事務經理吳希文表示，根據地理資訊地圖資料，其中一幅擬發展私樓、位於馬鞍山村路上段的綠化地，與馬鞍山郊野公園最近距離不足15米，僅隔一條單線行車路，是歷來最接近郊野公園的發展項目。另一幅鄰近信義新村、擬建公營房屋的綠化地，距郊野公園亦不足35米。至於配合房屋發展、擬建貯水庫的綠化地，地盤部分邊界甚至與郊野公園界線重疊。

長春社：內有稀有黏木 嚴重破壞生態

政府向沙田區議會提交的文件稱，涉及改劃的8幅土地已做初步樹木調查及生態評估，發現約117種樹木，涉3560棵；而按顧問初步交通評估，發展該8幅土地後，部分道路將接近或超出負荷，政府會採取改善道路措施。

吳希文指出，地盤範圍內存有本港少見的成熟林地，部分範圍更發現有被列為「香港稀有及珍貴植物」的黏木，若發展將嚴重破壞郊野公園景觀及生態環境。

擴村路建新路 削天然山坡

他續說，為配合該處房屋發展，政府擬進行擴闊馬鞍山村路工程，由單線擴闊為雙線行車路，並增建一段全新道路，以連接至未來的私樓項目，屆時將大幅削走天然山坡及樹木，亦令更多綠化地靠近道路，擔心未來政府會繼續向綠化地「開刀」發展。

綠色和平項目經理朱江表示，主流民意反對發展郊野公園，批評政府「暗渡陳倉」，違反不發展郊野公園邊陲地的承諾，促請政府應優先發展棕地。他指出，綠化地具緩衝作用，保護郊野生態，但今次發展「近到幾步路就到達郊野公園範圍」，形同發展郊野公園邊陲地，憂慮下一步將進一步破壞郊野公園作發展。

本研社：88年文件 界外兩公里亦列規管

本土研究社成員黃肇鴻表示，翻查一份1988年由「前郊野公園管理局」撰寫的郊野公園規劃簡介文件，當年政府擬定郊野公園圖則時已訂立內部規則，除規限郊野公園邊界內不准發展，郊野公園邊界外的一至兩公里亦列入規管範圍，以避免影響郊野公園景觀及環境。他質疑，今次政府在近至郊野公園15米範圍內發展是「試水溫」，要求政府交代是否更改有關政策，「這是否發展郊野公園的第一步，由邊陲外發展至邊陲內？」又稱若今次政府成功改劃，其他鄰近郊野公園、由發展商持有的土地將被釋放發展潛力，令郊野公園由公共資源變為發展商的搖錢樹。