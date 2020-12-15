合約條款苛刻 「不得拒現場觀眾性要求」

訂房支出演員攤分 變相無本生利

新界南總區刑事部重案組督察顧文佳稱，iSexParty曾於網上宣傳其影片服務，宣傳資料顯示，集團每月安排4個拍攝日，每日有多場涉不同演員、約90分鐘的表演。據警方展示資料，集團把表演活動分A房及B房，A房會有4名演員參與「春宮劇」表演及拍攝，每個表演時段有兩項不同類型表演，房內可容納最多兩名現場觀眾觀賞，每人入場費700元，全程會被拍攝或網上直播，演員可獲額外獎金；A房現場觀眾可挑選台上演員與自己到B房參與一對一色情交易，視內容收費500至3000元，全程不設拍攝。集團更製作詳細「更表」，供演員及工作人員自行填寫合適時段。

製「更表」供填更 60日無參與即違約

iSexParty的招募宣傳稱演員需交出500元按金，月入可達3萬至5萬元；工作人員則需交出250元按金，時薪200元，若介紹新演員加入可獲2000元介紹費（見表），惟提早解約需提早30日通知及賠償違約金。

據警方展示資料，iSexParty開出的演員合約設下多項條款，包括不得拒絕現場觀眾的性交易要求、不得多於連續60日沒有註冊參與任何活動等，否則被視為違約要罰款，新界南總區刑事部重案組總督察史廣鴻形容條款「匪夷所思」，實際「掛羊頭賣狗肉」，以控制其他人繼續非法勾當。