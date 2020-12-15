「港版N號房」 誘青年拍同志片逼賣淫 事主「零報酬」罷拍遭威脅勒索 警拘7人

「A房」演春宮 觀眾可揀演員「B房」性交易

新界南總區刑事部（行動）陳志昌警司表示，警方目前接觸到案中4名受害男子（20至31歲），他們報稱早前於網上交友平台被一名自稱居於加拿大、同志色情影片製片公司「iSexParty」負責人的男子招攬，到不同酒店參與色情影片拍攝。該公司聲稱影片只供少數客人欣賞，拍攝片酬豐厚，4名事主不虞有詐在網上簽約，並參與拍攝約半年，其後發現收不到報酬，罷拍後反被勒索。

暫4人報案料多受害者 警未正面答拘主腦否

新界南總區重案組接手跟進後，昨日展開拘捕行動，先後拘捕7名19至37歲的男子，分別於案中擔當招募、財務、安排場地及拍攝工作角色，並檢獲一批電腦及電話。被問及警方是否已拘捕主腦，陳志昌稱被捕者「有啲人角色比較重點啲」，不評論誰是主腦。警方亦未有透露總共有多少受害人及檢獲的影片數量，只稱估計有很多演員為受害者，呼籲他們與警方聯絡，行動仍繼續，不排除更多人被捕。

警方指出，4名事主去年12月至今年6月期間，曾隨iSexParty工作人員到多間酒店參與「A房」拍攝及真人騷表演，惟該4人未有到「B房」提供性服務。他們一直未收到任何報酬，遂拒絕再參演；對方即威脅公開影片，又根據合約上的不平等條款勒索高額違約金，事主終受驚報警。

拒演即威脅公開影片 勒索高額違約金

新界南總區刑事部重案組總督察史廣鴻表示，該公司前期在網上以「三招」招募，包括以高片酬招攬年輕男子參與影片拍攝，取得對方身分證副本、銀行戶口、職業資料、住址、相片等資料後方便勒索；招募志同道合工作人員負責訂酒店及支援拍攝工作，包括準備水果、食物、皮製工具等「春宮戲」道具；招募有經濟能力的同志觀眾，欣賞「春宮戲」真人騷及揀選演員進一步性交易。後期工序則包括預訂酒店「A房」及「B房」，在酒店大堂會合演員並帶到「A房」的「春宮房」表演，並安排工作人員負責直播及錄影。

本年初韓國被揭發「N號房事件」，有人在Telegram開設多個聊天室，被稱為「1至8號房」，於聊天室發放女性被性剝削及性侵犯的影片、照片甚至直播片段，多達26萬人曾付費觀看，牽涉74名受害人，至少67人被捕，其中號稱「博士」的主犯趙主彬判監40年。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676