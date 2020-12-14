【Emily】兩委會用Zoom 立會溫提無特權法保障

張宇人：法定會議唔開住

房屋事務委員會主席張宇人話，用Zoom開會純粹因為防疫，有關會議只講《施政報告》，無約束力、唔使點人數，主要係問官員問題；至於暫時未能用Zoom嘅法定會議，佢話避得就避，「冇死人冧樓都唔開住」。佢又自言「校董會會議都開咗成年Zoom」，所以冇擔心技術問題。

陳恒鑌：如果有蝦碌都好正常

交通事務委員會副主席陳恒鑌（Ben）同Emily講，立法會都要適應時代，唔可以一成不變，喺新形勢、新環境下，用新科技都正常，佢都期待到時開會環境。Ben唔擔心技術問題，但話如果有蝦碌都好正常。至於會上不適用《議事規則》同《特權法》，Ben就話可能要提提委員講嘢要負責任，不過佢自言平時講嘢都好小心，唔會太擔心。

不過，部分會議例如原定今日舉行嘅福利事務委員會、資訊科技及廣播事務委員會會議，都選擇改期。