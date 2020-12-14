【Emily】兩委會用Zoom 立會溫提無特權法保障

【明報專訊】新冠病毒疫情嚴峻，立法會早前簡介過用Zoom開會，嚟緊一周，房屋事務委員會、交通事務委員會都會用Zoom，就政策簡報會召開非正式會議，聽取局長就《施政報告》簡報。立法會秘書處去信一眾事務委員會委員時，仲特意提醒，會議不適用《議事規則》、參加者唔會享有《立法會（權力及特權）條例》提供嘅特權及豁免權。
張宇人：法定會議唔開住
房屋事務委員會主席張宇人話，用Zoom開會純粹因為防疫，有關會議只講《施政報告》，無約束力、唔使點人數，主要係問官員問題；至於暫時未能用Zoom嘅法定會議，佢話避得就避，「冇死人冧樓都唔開住」。佢又自言「校董會會議都開咗成年Zoom」，所以冇擔心技術問題。
陳恒鑌：如果有蝦碌都好正常
交通事務委員會副主席陳恒鑌（Ben）同Emily講，立法會都要適應時代，唔可以一成不變，喺新形勢、新環境下，用新科技都正常，佢都期待到時開會環境。Ben唔擔心技術問題，但話如果有蝦碌都好正常。至於會上不適用《議事規則》同《特權法》，Ben就話可能要提提委員講嘢要負責任，不過佢自言平時講嘢都好小心，唔會太擔心。
不過，部分會議例如原定今日舉行嘅福利事務委員會、資訊科技及廣播事務委員會會議，都選擇改期。
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