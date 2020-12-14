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2020年12月14日星期一
港聞二
黎智英控勾結 陳文敏：單方追蹤不應構罪 建制同追蹤外地政要：無籲制裁即可
陳文敏：法庭倘考慮7月前行為 國安法變相有追溯
周浩鼎：依法凍戶不應抹黑 梁繼昌憂法庭拒納反對申請
李卓人連任支聯主席 14常委逾半控六四集結
合作社兩重建項目 補地價減四成 韋志成：收購價「稍為高點」 盛德街進度理想
新方案減成本 測量師：仍難購原區同大單位
大坑西邨研分期重建 參考懿居推三房戶
裕民坊重建變商場獲入伙紙 料明年4月開業
八旬婦倒斃 女兒伴屍亡
誤踏捕獸器吠叫引注意 唐狗女獲救
工會斥外判郵務未諮詢 香港郵政稱與虧蝕無關
稱街頭國際戰線難進展 為爭「反政府票」參選未符眾望 羅健熙：是否戰立會半年定 或做民調
隨時準備好「親征」 有更適合人選願讓賢
聶德權：予公務員一月簽聲明 拒簽會給機會解釋
語音叫外賣平台獲兩商場採用
疫情過後 擬拓外國市場
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【Emily】盼可「光復香港 打好國際戰線」 全職從政 許智峯開Patreon
【Emily】牆外四撲……香葱薄餅魷魚絲 數十大袋送牆內
【Emily】兩委會用Zoom 立會溫提無特權法保障
【Emily】南京大屠殺83周年 楊潤雄貼白燭悼念
【Emily】蔡少綿檢疫 嘆好耐無同真人傾偈
【Emily】新同盟換屆 范國威再做輪任召集人
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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