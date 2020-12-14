隨時準備好「親征」 有更適合人選願讓賢

指兩副手較主動 3人互補

本屆民主黨中央委員會有25人，當中8人是新委員。羅健熙說，以往多由中委和立法會議員商討黨內決定，他期望日後多舉辦集思會，容許更多黨員參與討論；另外，他亦鼓勵黨員按興趣自組工作小組，毋須拘泥於現行部委架構。作為歷來唯一沒有立法會經驗的主席，羅健熙承認人脈有不足之處，但稱非不能後天補救；至於日後會否參選立法會，他說隨時做好準備，「但也ready（準備）有比我更適合的人出現，我就不選」。

政府正研究修訂《基本法》第104條有關「公職人員宣誓」，是否涵蓋區議員屬未知數。羅健熙說，2012年出任南區區議員時，反而好奇為何不用宣誓，「明明都是一個公職」，他認為宣誓安排是「多此一舉，政府要威」，不同意因而總辭、放棄議席，反問「將我們佔多數的議會拱手讓人，是否一個好的做法？是否市民想見到的做法？」

不因宣誓棄區會 捱告或失議席

羅健熙涉去年11月在理工大學校園外非法集結，明年2月上庭，「早多幾個月，我沒有那麼擔心，但近月法庭判決愈來愈辣，和我們之前的理解不同」。他說雖不認為自己違法，但始終有坐牢可能，「如果多過3個月，議席就要懸空，但這是大家要付的代價之一，我也無法控制」。