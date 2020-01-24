稱街頭國際戰線難進展 為爭「反政府票」參選未符眾望 羅健熙：是否戰立會半年定 或做民調

明報記者 張彤

「社會趨激進 是政府逼的」

民主派上月立法會總辭，有離任議員直言「議會已死」，羅健熙預計議會路線有重大轉變，日後參選資格將不斷收緊，民主派議席過半「35+」的願望不再，但稱「沒想到新方法、新路線前，我們不應輕易放棄可以走的路」，這是黨內主要想法。被問民主黨會否參選明年立法會選舉，羅說黨內中委將商討參選的意義，預計半年內決定，倘屆時無清晰民意，不排除做民調決定。

倘參選「須交出更多意義」

前任黨主席胡志偉早前受訪，認為民主派應繼續參選，目標是爭取最多的反對政府票數（protest vote），而非單純議席數量。羅健熙表示，以上論述沒引來黨員反響，但他認為不足以回應市民對選舉的期望，倘市民放棄投票，導致民主派總得票減少，「（民主派）相信自己是多數，如在直選的票數上變成少數，protest vote就變得很古怪，我們一定要在這次選舉交出比protest vote更多的意義，才能參選」。

抗爭成本增 簽名派卡闢新路

議會功能受限制，羅健熙認為，街頭線、國際線也陷入停擺。遊行示威受疫情影響，羅健熙稱街頭線「停了下來」，抗爭成本亦大幅增加，預計疫情後示威的人數和強度都不如前，故需謀求轉型，舉例參考聲援12港人的簽名、派透明卡片行動。對於早前警方稱，擴展國際線代表爭取制裁，羅健熙認為，「很難在香港再說很多國際線」，但說民主黨會一如既往，向外國道出香港實况。

受邀亦未必外訪 或訂指引

《港區國安法》生效後，羅健熙稱倘自己獲邀外訪，未必會立即答應，「我不會看輕這些舉動對民主黨帶來的影響」。目前黨員外訪無申報機制，羅健熙認同需研究設立指引，舉例立法會前議員、黨正副主席、中委等外訪時需通報，以保障黨的利益。

羅健熙又表示，國安法影響入黨人數，解釋在反修例期間，民主黨較容易吸納人才，舉例去年實習生計劃的參加人數較多；但國安法生效後，他認為部分人的入黨意欲下降，甚至有少數人退黨。

不強求本土派合作 起碼勿吵

民主派「先延任、後總辭」的做法引爭議，被問及未來與本土派的合作空間，羅健熙承認，部分本土派因為過往種種，對民主黨產生不信任，縱使黨內新領袖上場，期望短時間內解決問題也「不現實」。羅稱不強求雙方合作，「但起碼不要吵架」，他亦質疑目前「搞大台」是否合適。

有意見批評民主黨行事趨激進，羅健熙認為黨內堅持「非暴力」原則，縱使在議會抗爭，民主黨議員也只為阻撓而非傷人，他不認同民主黨「走前很多」。