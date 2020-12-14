工會斥外判郵務未諮詢 香港郵政稱與虧蝕無關

工會憂外判質素參差 郵政：聘30退休郵差

香港郵政將空郵中心部分服務外判，工會財務主任歐俊宏表示，郵件中不乏上百萬的珠寶，憂慮外判員工質素參差，較易因貪念盜取物品，批評香港郵政罔顧郵件安全。另外，歐表示北區派遞局一名郵差妻子近日確診，該郵差的檢測結果未出，但其他員工在部門消毒後翌日需繼續上班。他批評當局未有安排其他員工檢測；工會亦促請香港郵政實行AB team分流工作，以減低傳播風險。

香港郵政昨發新聞稿稱，強調人手調動不會改變郵差薪酬福利合約條款、編制和職務，否認嚴重人手不足。署方表示，為填補派遞局缺勤人手，當局按指引聘用30名退休郵差，目前共有2400名郵差負責派遞郵件；又稱過往部分收取街道郵箱郵件的路線，未能在郵差正常工作時間內完成，需逾時工作，故內部調配部分合約員工執行約20%收取郵件工作。