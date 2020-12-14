誤踏捕獸器吠叫引注意 唐狗女獲救

踏中捕獸器的雌性唐狗已成年，愛協人員協助唐狗解困後，發現牠右前腳紅腫，初步檢視傷勢沒大礙，其後帶回協會中心交由獸醫詳細檢查及治理。事發昨早約8時許，雷公田村村民報案稱山坡不斷傳出狗吠聲，懷疑有狗被虐待。警員接報到場，於村公所對開約100米山坡發現一隻唐狗右前腳被鋼索纏繞，腳部紅腫。警方經初步調查，相信唐狗在山坡踏中捕獸器，腳部被鋼索困住，遂通知愛護動物協會人員。

愛協人員到場，小心翼翼靠近唐狗，利用工具於現場拆除捕獸器鋼索，將受傷唐狗放進籠，帶往獸醫治理。愛協人員亦在約10米外發現一個同款捕獸器，主要由鋼索及彈弓組成，以沙泥遮掩，另外亦有兩個懷疑用作捉龜的鐵籠，愛協人員其後將物品拆除及檢走。案件交由元朗警區刑事調查隊第2隊跟進，暫時未有人被捕。

村民楊先生稱，涉事唐狗為流浪狗，多在晚上出沒，並與另一流浪狗結伴覓食，村民會在村內擺放糧食餵飼，村內過往未曾發生捕狗或野豬事件。

愛協呼籲，市民到郊外時格外留神及牽引同行寵物，以防被捕獸器誤傷。愛協指出，設置及擁有捕獸器均屬違法，並譴責導致動物受傷的行為。根據《野生動物保護條例》，任何人未經許可不得管有或使用任何狩獵器具狩獵野生動物，違者最高可被罰款5萬元；狩獵或管有任何由上述《條例》指明的受保護野生動物，最高可罰款10萬元及監禁1年。

觀塘現開膛無頭鴿屍 警列殘酷對待動物

另外，昨午近1時，女途人行經觀塘開源道61號對開行人路發現無頭白鴿屍體，其胸腹疑似被劏開，遂用紙箱遮蓋及報警求助。愛協人員到場初步檢查，發現白鴿失去頭部、下腹及雙腳，即場拍照存檔後，將鴿屍檢走，稍後轉交漁護署化驗所。警方將案件列作殘酷對待動物處理，交由觀塘警區刑事調查隊第4隊跟進，暫未有人被捕。