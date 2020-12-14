八旬婦倒斃 女兒伴屍亡

死者子揭發 稱胞妹「少少抑鬱」

母女分別81歲姓蕭及53歲姓葉，母親被發現時倒斃單位客廳，遺體發脹傳出臭味，女兒則陷入昏迷，倒卧房間，其後由接報到場救護車送院，搶救後證實不治。葉兄昨晚帶同香燭冥鏹與女親友在大廈地下拜祭，並說母親居於兆康苑寓所30多年，沒有嚴重病患，只因年紀老邁，行動稍為不便，胞妹則相信有少少抑鬱。母女關係良好，但兄妹關係則一般。

現場為兆康苑兆暉閣8樓一單位，昨午12時許，葉兄報案稱其母與胞妹寓所反鎖、無人應門，並傳出異味，消防接報到場破門入屋揭發。警方事後臨時封鎖單位，暫列屍體發現及有人送院死亡案件處理，現場沒有檢獲遺書，兩人死因有待剖屍後確定。仵工昨晚將葉母的遺體舁送殮房。

據了解，葉母疑因病逝世，有精神病的女兒伴屍數天，葉兄日前接獲大廈保安通知，指單位傳出異味，他亦未能與兩人電話聯絡，昨日登門查看時揭發事件。社會福利署發言人表示，涉事家庭並非社署社工跟進的個案。如其家人有福利需要，社署會提供支援及協助。

區議員陳樹英稱，母女二人均無業，居於上址多年，蕭婦為單位一手業主；二人甚少與鄰居溝通，由於葉女有腦部障礙，從不與人談話，不排除因而不懂求救。陳續稱，過去曾多次見到葉女獨自出入及乘輕鐵，認為是隱蔽家庭，將嘗試聯絡其家人跟進。

社工：年邁獨力照顧殘疾女兒

或錯過自身診症

資深社工陳琬琛指出，涉事家庭母親年邁，同時身兼照顧者角色，獨力照顧殘疾女兒，相信有不少壓力，亦有可能因而錯過自己的診症時間。

陳指出，現時殘疾院舍宿位不足，加上疫情下院舍日間照顧服務暫停，照顧者失去喘息空間，增添壓力。陳表示，現時不少長者服務中心會提供外展服務，如派社工、護士及義工隊上門探訪，或帶長者做運動，如家人不便上門探訪，亦可聯絡機構派人定期到訪。陳又說，家人可預先與鄰居「打聲招呼」，告知家中有長者及殘疾人士，幫忙留意他們是否已數日沒出門，以編織合作網絡。陳認為，政府亦有責任增加資源，安排外展服務人手及增加殘疾人士宿舍，從政策層面協助有需要家庭。