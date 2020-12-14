裕民坊重建變商場獲入伙紙 料明年4月開業

舊商戶進駐「裕民里」 3年租金減免

韋志成表示，隨着新商場已取得「入伙紙」，工程團隊正加緊內部裝修、機電系統測試等；而預留給經營者回遷的商舖部分，市建局特意命名為「裕民里」，並於今年中安排經營者到場視察，早前經營者已選訂了舖位，預計明年1月可收舖。

他說，因應第五發展區內98個違規構築物存在已久的特殊情况，市建局於2018年9月向佔用人提出特別搬遷方案，除給予津貼外，亦向合資格經營者提供遷置安排，在新商場預留店舖，讓有意繼續留在觀塘市中心經營的商戶提供多一項選擇。

另外，發展局長黃偉綸昨在網誌表示，未來在推動「躍動港島南」計劃上，會參考「起動九龍東」計劃的經驗，並會成立跨專業團隊組成的辦事處，統籌和落實各個項目。前起動九龍東專員區潔英表示，現時九龍東的商業樓面面積約290萬平方米，較2012年推動「起動九龍東」時增加七成，預計未來兩年會增至350萬平方米，規模足以媲美中環核心商業區。