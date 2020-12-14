新方案減成本 測量師：仍難購原區同大單位

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，由於合作社樓宇的小業主需支付約市值三分之二補地價，涉及金額高，地政總署今次更改合作社樓宇的補地價方式是踏出第一步，相信對小業主有幫助，但預料住戶仍難以購買原區相同面積單位，「現時小業主居住合作社1000呎單位，舊機制下所得賠償可能只足夠購買500呎單位，今次可能買到700呎」，最終要視乎小業主是否願意接受。

對於新方式會否吸引發展商未來加強收購合作社樓宇的業權，陳超國認為，發展商一般會代小業主支付補地價，並預留另一筆款項用作收購業權，需視乎每個項目具體情况而定。

測量師學會土地政策小組主席劉振江認為，新措施有利重建合作社項目，但由於發展商重建合作社項目時，除了轉讓限制外，未來若增加發展密度亦需要補地價，即前後兩次，對發展商而言並不會因此而增加收購合作社業權。

區議員：市建未覆反對意見 促聽訴求

九龍城區議會「關注市區重建工作小組」主席馬希鵬表示，市建局至今未有正式回覆該兩個合作社項目住戶的反對意見，不少住戶「不知如何做好」。他說，住戶普遍要求居住原區相若面積單位，但仍未掌握市建局賠償水平是否足以原區安置，促請市建局聆聽住戶訴求，否則相信會面臨重建阻力。