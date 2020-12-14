合作社兩重建項目 補地價減四成 韋志成：收購價「稍為高點」 盛德街進度理想

明報記者 黃俊鋒

市建局今年5月宣布啟動「盛德街/馬頭涌道」及「靠背壟道/浙江街」兩個公務員合作社重建項目，分別涉9個及28個合作社，預料重建後住宅由現時約600個增至3140個，包括1000個公營房屋單位。

靠背壟道涉改劃土地 公眾諮詢接3/4反對

韋志成表示，該兩項目已完成公眾諮詢，盛德街項目接獲66份意見，包括4份反對，預計發展局將批准項目，最快明年第一季尾可向住戶出價收購，形容進度較理想。至於規模較大的靠背壟道項目，市建局則接獲逾1260份意見，當中四分之三反對；項目又涉及重新規劃道路，需展開城規程序，情况較盛德街項目複雜。

韋說，市建局開啟重建程序後需處理多項問題，包括目前合作社住戶只是持有「有條件業權」，需補地價才擁有真正業權，不少住戶關注當獲得市建局「7年樓齡」賠償後，扣除補地價後能否原區安置。

住戶促賠每呎3.3萬 韋：了解方案代表性

另外，有靠背壟道住戶提出「原址原大」方案，要求市建局給予原址及相若面積安置單位，連同其他補償等，折合補償呎價3.3萬元，正了解該方案代表性。他提到，市建局近期在土瓜灣一個重建項目的收購價約每呎1.7萬多元，相信該兩個項目收購價會較土瓜灣高。

另外，兩個項目都有特大家庭住戶，其中盛德街項目有5至6戶是7人或以上家庭，最大家庭有11人；靠背壟道項目有約20戶是7人或以上家庭，但未來可供住戶選購、由房協興建的專用安置屋邨，未必設有特大單位。他又表示，有住戶當年按其合作社準則，如職級高低、抽籤或協商等分配入住，認為若然市建局以其現居單位賠償，未必是最公平做法，需交由合作社釐定「分錢」準則。

補地價改按「現有價值」評估 料每呎減3500元

韋志成表示，為處理住戶補地價問題，地政總署6月開始改變公務員合作社補地價方式，由以往按「重建價值」計算，改為以「現有用途價值」評估。該兩項目估計補地價金額將為原先六成左右，即每呎將節省約3,000至3,500元。

另外，兩項目單位面積由500至1500呎不等，韋志成稱會在收購價「做一些工夫」，今次交予獨立測量師評估呎價水平時，會考慮選擇「稍為高點」的收購價，承認此舉或令有部分住戶較着數，但相信可令收購過程較暢順。

特大家庭難安置 研煥然壹居「樓換樓」

至於特大家庭方面，韋志成稱，市建局正研究准許購買兩個專用屋邨單位的可行性，以及提供多一個選擇，將啟德煥然壹居的剩餘單位都准許住戶用作「樓換樓」，希望能夠回應到他們的訴求。

他說，以目前情况來看，很大機會進行盛德街項目後，才展開靠背壟道項目，但他強調會「盡最大努力」推展該兩個項目，「甚至如果較大的項目（靠背壟道）要分兩期，有一期住戶比較接受到的，我們做住一期先」。

他又表示，將來要處理其他舊區重建，無可避免將夾雜有公務員合作社樓宇，期望透過今次經驗，以了解推展合作社的困難，並向政府提交建議。