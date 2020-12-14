李卓人連任支聯主席 14常委逾半控六四集結

【明報專訊】支聯會昨改選領導層，新一屆常委會由20人減至15人，有14人參選，全部當選，上屆主席李卓人連任。14名常委中，8人因今年六四出現於維園而被檢控，包括連任的兩名副主席鄒幸彤及何俊仁，以及秘書蔡耀昌，新一屆常委僅6人無背負控罪。李卓人形容，在《港區國安法》及上屆共11名常委被檢控下，仍有14人願擔任常委及承擔風險，已感鼓舞，又稱一旦他們入獄，仍可補選常委，不影響支聯會運作。
常委少上屆6人 稱精簡架構
支聯會昨晚舉行第32屆常委選舉，常委由上屆20人減至15人，上屆常委包括牧師朱耀明、民主黨前立法會議員尹兆堅、張文光、街工前立法會議員梁耀忠等沒競逐連任。李卓人等12名現任常委，連同兩名新參選者共14人昨當選新一屆常委，較上屆少6人，李卓人稱做法屬精簡架構，不存在要留人手任「Plan B」而削減常委數目。
倘入獄可補選 前輩願幫手
上屆主席李卓人、副主席何俊仁及鄒幸彤、秘書蔡耀昌4人職位與上屆相同，新一屆14名常委，8人均因今年六四出現於維園而被檢控，仍未結案，有入獄風險。李卓人說，支聯會運作以團體為基礎，若有常委入獄，可透過補選增補，又認為一眾前常委、委員或屬會成員在支聯會有需要時均會協助：「有些前輩只是希望退下，但會繼續幫手做實事。」
北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍早前撰文稱，支聯會「煽動對中央政府的仇恨情緒」，疑觸犯國安法，加上今年六四後警方以《公安條例》檢控26人，包括11名支聯會常委，李卓人承認政治環境令常委風險增加，對部分人或有影響，但對仍有14人敢於承擔風險「繼續敢在刀口位下」感鼓舞，又稱支聯會繼續維持包括「結束一黨專政、建設民主中國」在內的五大綱領。