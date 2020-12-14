李卓人連任支聯主席 14常委逾半控六四集結

常委少上屆6人 稱精簡架構

支聯會昨晚舉行第32屆常委選舉，常委由上屆20人減至15人，上屆常委包括牧師朱耀明、民主黨前立法會議員尹兆堅、張文光、街工前立法會議員梁耀忠等沒競逐連任。李卓人等12名現任常委，連同兩名新參選者共14人昨當選新一屆常委，較上屆少6人，李卓人稱做法屬精簡架構，不存在要留人手任「Plan B」而削減常委數目。

倘入獄可補選 前輩願幫手

上屆主席李卓人、副主席何俊仁及鄒幸彤、秘書蔡耀昌4人職位與上屆相同，新一屆14名常委，8人均因今年六四出現於維園而被檢控，仍未結案，有入獄風險。李卓人說，支聯會運作以團體為基礎，若有常委入獄，可透過補選增補，又認為一眾前常委、委員或屬會成員在支聯會有需要時均會協助：「有些前輩只是希望退下，但會繼續幫手做實事。」

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍早前撰文稱，支聯會「煽動對中央政府的仇恨情緒」，疑觸犯國安法，加上今年六四後警方以《公安條例》檢控26人，包括11名支聯會常委，李卓人承認政治環境令常委風險增加，對部分人或有影響，但對仍有14人敢於承擔風險「繼續敢在刀口位下」感鼓舞，又稱支聯會繼續維持包括「結束一黨專政、建設民主中國」在內的五大綱領。

明報記者