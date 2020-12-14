周浩鼎：依法凍戶不應抹黑 梁繼昌憂法庭拒納反對申請

曾任銀行法規部調查主任的屯門區議員盧俊宇質疑，警方沒有凍結處理眾籌的律師樓戶口，反而凍結許智峯戶口，做法不尋常。對於許稱戶口解凍後再被凍結，會計師公會前副會長林智遠表示，銀行或因審慎起見先凍結戶口，又舉例曾有欠稅公司帳戶出現「二次凍結」。林認為眾籌本身沒問題，但需注意資金來源和流動，建議公眾勿透過銀行戶口眾籌，「相信目前銀行不想看到很多不知名的現金存進戶口」。另外，他提醒在涉及「洗黑錢」案件中，只要控方證明款項無法被解釋，被告便要證明該筆錢並非黑錢。

被問許智峯戶口遭「二次凍結」，周浩鼎認為警方給予指示後，便交由銀行自行決定；他說目前對法例眾籌的監管不足。除許智峯外，警方早前以欺詐及洗黑錢罪凍結好鄰舍北區教會的銀行戶口，周浩鼎稱有報道指款項涉支持去年的「黑暴」行動，但如教會的籌款實際上用在合法的慈善用途便沒問題。