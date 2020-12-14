陳文敏：法庭倘考慮7月前行為 國安法變相有追溯

國安法6月30日生效，第39條列明，「本法施行以後的行為，適用本法定罪處刑」，而人大5月28日有關立法的《決定》，也稱「本決定自公布之日起施行」，意味有關法例無追溯期，黎的控罪亦是稱他今年7至12月請求外國或境外組織、機構制裁香港、中國，然而控方案情羅列黎早於去年下半年外訪行程、與美國政要會面，以及去年5月開Twitter帳戶等。

陳文敏估計，控方有意將黎智英在國安法生效前的行為塑造為案件背景，但他認為並無理由，法庭亦不應考慮黎在國安法生效前的行為，因當時全為合法，「若將7月1日前的行為，引伸至7月1日後（黎智英）亦是這樣做，這是變相有追溯力，很危險」。

湯家驊：證長期做同一件事 犯罪意圖明顯

湯家驊則稱，控方指稱的犯法行為，定不會涉及國安法生效前的行為，「但證明了行為，不等於可以入罪，仍需要證明犯罪意圖，一般是環境證供、被告言行推算」。他相信控方並非依賴法律通過的行為控告，只是輔助法庭推理，「若證明長期都在做同一件事，犯罪意圖較明顯」。

特首林鄭月娥6月曾稱，國安法「一般情况下是沒有追溯力，差不多是既往不咎」。