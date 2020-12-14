黎智英控勾結 陳文敏：單方追蹤不應構罪 建制同追蹤外地政要：無籲制裁即可

港大法律學院公法講座教授陳文敏表示，黎智英控罪涉及「勾結」，必須有雙方同意、合作，單方面追蹤並不應構成勾結，他並憂慮案件涉以言入罪。

林卓廷：追蹤政要很正常 梁家傑：有憂慮亦不改變

本報查閱facebook及Twitter發現，不少香港政界中人均有「讚好」或追蹤外地政治人物，當中包括建制、泛民以至政府官員（見表）。例如民建聯陳恒鑌亦有在fb「讚好」蔡英文、台灣行政院長蘇貞昌，他說「了解（台灣）那邊的情况也很正常，（讚好）不代表支持」，亦認為追蹤外地政要本身無問題，問題在於追蹤後呼籲制裁。民主黨副主席林卓廷亦有「讚好」蔡英文、裴倫德等人，他稱香港作為國際城市，「追蹤」外國政要信息很正常。

公民黨主席梁家傑亦在Twitter追蹤多名外地政要，同樣包括蓬佩奧、蔡英文等人，他表明「當然憂慮」，但不能因而改變個人生活，「政權當然希望你躲在山洞裏，但香港人不會這樣」。

王丹：追蹤Twitter成罪證 檢控單位成笑柄

此外，指控文件亦提及八九民運學生領袖王丹、吾爾開希在Twitter追蹤黎智英，王丹接受本報查詢稱，若追蹤Twitter也能成為罪證之一，可謂荒唐滑稽，「這樣的指控，只能讓香港警方和檢控單位成為全世界的笑柄」，他表明不會取消追蹤任何人，因當局要打擊一個人，追蹤與否不是問題，「欲加之罪，何患無辭，我們不能因為打壓就輕易放棄自己的權利」。王丹並於fb稱，已追蹤外交部發言人趙立堅，「有圖為證，請幫我轉給香港警方，謝謝」。

與王丹fb「朋友」 湯家驊：不慫恿制裁不墮法網

行會成員、資深大律師湯家驊亦在fb加了王丹為「朋友」，湯稱已是「很久之前」的事，相信只要不慫恿外國政要制裁香港，便不會誤墮法網，「我從來都不會叫王丹制裁香港」。湯家驊相信，指控內容提及黎智英「追蹤」的人，「會是整體環境證據的一部分」（見另稿）。

陳文敏質疑控方提黎訪問「以言入罪」 變相禁言

陳文敏接受本報查詢稱，「勾結外國勢力」的「勾結」，本身涉及雙方同意、合作，即使「追蹤」美國總統特朗普、荷李活巨星奇連伊士活，「他們不會與我勾結，他們都不知道我是誰」。對於控方案情亦提及黎智英多篇訪問、文章，陳文敏質疑屬以言入罪，質疑評論國安法太嚴苛，以至稱贊成外國人制裁中國，均只屬個人言論，「若訪問都構成勾結外國，那就什麼都不用講」。

陳文敏憂慮，有關指控發放出「很壞的信息」，認為變相禁制言論，加上黎智英未審先還押數月，憂慮令人審查言論、出現寒蟬效應。

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