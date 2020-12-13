石澗實驗 證助吃枯葉 蜉蝣與石蛾 淨水清道夫

明報記者 馬耀森

水塘是城巿生命命脈，其水質好壞與集水區的生態系統有密不可分的關係。本港約三分之一的土地被劃為集水區，面積約3.6萬公頃，大部分與郊野公園重疊，綠色力量高級保育經理呂德恒表示，過去大眾對集水區的認識只限於儲水功能，但1990年代開始，全球專家提出以不同方式量化生態系統的各種功能，甚至經濟價值。

「枯葉包」兩周輕兩成 多種無脊椎動物攝食

綠色力量獲香港賽馬會慈善信託基金捐助推動「集水成自然」教育計劃，去年舉辦「枯葉包」實驗活動，有10間中學參加，學生將枯葉放入竹製容器內，再放入大帽山大城石澗及草城石澗的河流中。綜合各校數據顯示，在「枯葉包」內找到多種無脊椎動物，例如蜉蝣、石蛾、海南溝蜷、杜氏擎爪泥甲等，部分為濾食性，會過濾水中物質作營養；水生植物和微生物會吸收污染物氮和磷；至於附在水中懸浮顆粒上的微生物，則可從水中除去部分溶解的有機化合物和營養素。呂德恆引述港大2001年一項研究顯示，單是城門水塘集水區內就錄得15種蜉蝣，當中8種更是香港首次發現。

環團：維持集水區生物多樣性 功能方可發揮

大城石澗及草城石澗都是沿山而下，最後流入城門水塘，其與集水區內約9公里的引水道均位於面積達2484公頃的集水區內，當中水塘只佔45公頃，僅佔集水區約2%，而水塘水質好壞與集水區內的生態系統有着密不可分的關係。呂德恒指出，枯葉包實驗結果顯示，維持水塘集水區的生物多樣性，不會受發展而污染及人為干擾，才可發揮淨水功能，為水塘注入源源不絕的淨水。

城門水塘「打卡熱點」 白千層亦助淨水

城門水塘集水區廣植林木如「打卡熱點」白千層林，原來也有幫助淨化食水功能。綠色力量教育主任陳詞恩說，白千層屬沿水塘畔而種的樹木，雖是外來樹種，但生長快速，有助保護河牀免受水流侵蝕，枯枝落葉則保護土壤表面，避免大量沙泥冲刷落水塘底部造成淤塞；另雨水落在土地，滲入泥土，變相增加集水區蓄水量，穩定水塘水量。

呂德恆表示，為了探討河流的天然淨化功能，去年在大帽山一段流經川龍的大曹石澗抽驗水辦，結果顯示，川龍水中的農業肥料污染物，包括亞硝酸鹽、硝酸鹽及氯濃度，較下游500米的水辦為高，當中氨的濃度在下游更低於可量度值，反映川龍有排放污染物落入河流，但水中生物有助去除污染物，到下游污染物濃度大為減少。

（城市保育）