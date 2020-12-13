公務員倘拒宣誓 聶德權稱可被要求離職

聶德權昨於商台節目《政經星期六》表示，早前指拒簽聲明的公務員最起碼會影響升遷，但需與律政司研究釐清拒簽後果。他指公務員須擁護基本法、效忠特區並對特區政府負責，如有公務員拒絕公開承諾及確認基本責任，管方會嚴重質疑對方是否不接納這些基本責任，不適合在公務員隊伍履行職務，會考慮根據《公務人員（管理）命令》既有機制，要求有關人士離開公務員隊伍，而未完成有關程序前，將不會接受有關人士的升職、轉職、退休後延長服務等要求。

對於違反誓言，聶指有關行為本身可能涉及違法或違規，若情况嚴重，如觸犯《港區國安法》並被判定有罪，須終止職務，違規則按紀律處理機制審理，若確認有關人員違反公務員操守，視乎其行為嚴重性，如果行為本身亦違反誓言，將一併考慮懲處程度。

聶：破壞特區利益往往涉國安

被問到違例是否很大機會是違反國安法，聶指誓言內容談及擁護基本法及效忠特區，如不效忠特區，與特區利益對抗或破壞，往往涉及國家安全層面。他又指「有時對政策或措施有意見，我覺得無問題，但針對政府、對抗敵視或完全不接受政府則是另一回事，應該不難分辨」。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，聶指公務員有時對政策或措施有意見「相信無問題」講法太抽象，公務員關注有否清晰指引界定何謂違規。

工會促政府允選提早退休

梁又指政府突要求簽聲明及宣誓，屬單方面更改僱傭合約，聶早前「呃人」以為拒簽只是不可升職，昨終道明會解僱，促政府讓不願簽署的公務員選擇申請退休，以保住退休福利，梁又憂慮現政府日後或擴至已退休公務員亦需宣誓才可續領長糧。