4客確診 英航倫敦機禁飛港

英國航空公司表示，港府當局已指示英航暫停從倫敦飛往香港的客運航班。英航對港府的決定表示失望，正與當局緊密合作，希望盡快恢復航班，正聯繫旅客表示歉意，並提供選擇乘坐其他航空公司、重新預訂旅行日期或全額退款；香港飛往倫敦航班照常營運。

市民：親友另買機票 料損失逾2萬

港人孫小姐認為政府應妥善公布相關消息，她說有兩名親戚原本共花約8000元購買英航雙程機票，本月7日飛往英國，二人原定昨日與女兒在英國曼徹斯特一起乘英航，轉機到倫敦返港，前日英航突然電郵通知該航班取消，但無交代原因。孫小姐稱親戚一家三口急忙轉買同日起飛的卡塔爾航空機票，合共花2.7萬元，且要經多哈返港，全程21小時，現未知英航的退款比例，估計損失逾2萬元。

衛生署前日沒有在430記者會公布英航停飛消息，至晚上9時半發出題為「衛生防護中心調查新增86宗2019冠狀病毒病確診個案」的新聞稿，公布該署禁止英航客機12日起從倫敦着陸香港。

（疫情第四波）