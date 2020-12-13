4客確診 英航倫敦機禁飛港

【明報專訊】英國航空營運12月8日由英國倫敦飛抵香港的航班BA027，因有4名乘客確診新冠病毒，以及有1名乘客未能符合第599H章指明條件，衛生署遂引用該規例禁止英國航空營運客機在12月12日至25日期間從英國倫敦着陸香港。英航解釋，有一名乘客持有的新冠病毒陰性檢測結果文件未符合標準，對政府暫停其客運表示失望；有原定乘英航返港的一家三口花共2.7萬元急買新機票。
英國航空公司表示，港府當局已指示英航暫停從倫敦飛往香港的客運航班。英航對港府的決定表示失望，正與當局緊密合作，希望盡快恢復航班，正聯繫旅客表示歉意，並提供選擇乘坐其他航空公司、重新預訂旅行日期或全額退款；香港飛往倫敦航班照常營運。
市民：親友另買機票 料損失逾2萬
港人孫小姐認為政府應妥善公布相關消息，她說有兩名親戚原本共花約8000元購買英航雙程機票，本月7日飛往英國，二人原定昨日與女兒在英國曼徹斯特一起乘英航，轉機到倫敦返港，前日英航突然電郵通知該航班取消，但無交代原因。孫小姐稱親戚一家三口急忙轉買同日起飛的卡塔爾航空機票，合共花2.7萬元，且要經多哈返港，全程21小時，現未知英航的退款比例，估計損失逾2萬元。
衛生署前日沒有在430記者會公布英航停飛消息，至晚上9時半發出題為「衛生防護中心調查新增86宗2019冠狀病毒病確診個案」的新聞稿，公布該署禁止英航客機12日起從倫敦着陸香港。