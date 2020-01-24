批WFH「掛羊頭」 指不少部門仍全體上班政總公僕：10多人擠一房開Zoom

政府：盡量安排僱員留家工作

本報逐一向3司13局查詢，各司長及政策局辦公室的在家工作實施情况，包括有多少人在家工作、調撥多少資源實施在家工作，各司局未有正面回應，僅由政府新聞處統一回應，稱政府由12月2日至23日實施政府僱員特別上班安排，除提供緊急和必須公共服務的人員外，政府會盡量安排僱員留家工作；各政策局和部門會按運作需要，就各項服務作合適安排，並為相關人員提供器材和提升其通訊／網絡／數據庫容量，以及繼續在政府大樓和辦事處實施各種預防感染和減低社交接觸的措施。

有在政府總部上班的公務員說，政府7月曾實施公務員在家工作，當時特首林鄭月娥表示仍有六成公務員需要上班，包括絕大部分紀律部隊及抗疫人員。該公務員稱，若撇除前線人員，需要上班的後勤人員，尤其是在政策局上班的公務員，比例應遠高於六成。她說政府總部每天仍有大量公務員上班，部分部門過分擠擁，但對外卻實施限聚令，十分虛偽。

公務員：在家工作政府配套落後

她又稱部分部門幾乎每天仍有會議，每次有10多人擠在一房間舉行內部會議，甚至與外界以Zoom開會時，均會10多人齊集同一會議室，認為有關安排非常「白癡」，「Zoom來做咩？」她又指每次需要以Zoom開會時均需要IT部人員設腳架及攝影機，並非使用電腦或平板電腦的鏡頭；部分部門沒有足夠的手提電腦或平板電腦借給公務員在家工作，質疑疫情至今已近一年，政府在家工作的配套仍十分落後。

（疫情第四波）