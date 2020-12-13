林鄭：一有疫苗核准使用 與團隊先接種 輝瑞供港疫苗歐洲生產

特首林鄭月娥昨晚在社交網站稱，正如問責團隊鼓勵接種流感疫苗一樣，「只要有任何一款新冠肺炎疫苗在香港核准作緊急使用，我和團隊會第一時間接種」，港府亦會盡快成立統籌大規模疫苗接種計劃的專責小組。

許樹昌：擬輝瑞疫苗在社區會堂大規模接種

食物及衛生局長陳肇始昨在港台節目則說，不希望讓公眾感覺他們是「優先群組」，但「如果給到信心市民，一定會這樣做（帶頭打針）」，也會盡量做到疫苗資料公開透明。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，港府初步構思指科興和牛津疫苗可能在公立普通科門診接種；至於輝瑞疫苗涉稀釋程序且有保存問題，難在診所處理，擬在社區會堂大規模接種。他又引述復星資料表示，輝瑞疫苗運送來港時會放在可控溫度的裝置內，利用乾冰維持-70℃，抵港後會運到中央儲存倉的-70℃雪櫃。疫苗會因應需求每日運送，於解凍後在2℃至8℃的冷凍車運到接種場地，並用藥物雪櫃儲存，疫苗於2℃至8℃可儲存5日。

市民對內地疫苗存疑

陳肇始：有問題會追究製造商

就外界對內地疫苗存憂慮，陳肇始稱衛生署有監察機制，如市民有不良反應要報告衛生署調查，「如有任何懷疑是疫苗本身有問題，當然也要追究疫苗製造商，或者去了解整體情况」。

許樹昌續稱，牛津疫苗早前試驗接種1.5劑疫苗有效率達90%，接種兩劑卻只有60%，較輝瑞疫苗遜色，疫苗廠正招募多數千人確定最好劑量。

港大內科學系臨牀教授孔繁毅預計，市民需要每年接種新冠疫苗，需要多半年至一年時間蒐集數據，研究抗體下降速度。至於港大研發的噴鼻式新冠病毒疫苗，他預料最快明年底至2022年開展第三期臨牀試驗，完成後才有機會推出市面。

明報記者

（疫情第四波）