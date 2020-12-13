聶德權認政府防疫滯後

對於政府「外防輸入、內防擴散」經常被批「慢半拍」，聶德權昨於商台節目《政經星期六》表示，今次疫情相對SARS或豬流感歷時較長，抗疫已近一年，考驗抗疫人員或市民韌力。他說很多公共衞生措施是愈早做愈好，但有關措施會影響社會，故要平衡，按風險施加相對措施，「吸取經驗後，做事會更準確，或者大家睇落會（做得）快一些」。

聶稱第四波疫情擴散速度比第三波時快，源頭不明個案比例高，負責防疫人員在追蹤、檢測上面對很大壓力，防疫人員有時「未必可跟得貼，可能滯後」，但強調會盡量增加檢測量。

現負責籌統指定酒店計劃的他提到，指定酒店概念在疫情爆發初期已有人提出，但當時酒店業界有點抗拒。至於如何確保檢疫旅客不會離開酒店房間，聶稱有關酒店要減少旅客到埗後在公眾地方停留的時間，盡快安排旅客上房，並提供膳食，亦要有保安監察，不准旅客離開房間，當局有專責隊伍巡視並與酒店聯繫，如酒店處理上遇到問題，亦可與專責隊伍聯絡。

食衛局回覆，指定酒店須遵照衛生署的「預防2019冠狀病毒病給酒店業從業員的健康指引」，酒店須為員工提供足夠防護衣及防疫用品，另當局已為酒店管理人員和員工安排防疫簡介會，並提供熱線供酒店職員查詢，政府跨部門小組早前已檢查過酒店確保在硬件方面符合要求，計劃實施後亦會派專責隊伍巡查，確保酒店遵守要求，如發現酒店經常違規，政府會考慮取消其指定檢疫酒店資格。

有工會稱酒店員工防疫培訓不足

香港酒店工會主席徐考澧表示，最重要有專業醫護人員監控酒店運作，但現只聽聞衛生署拍了幾條教學短片，他認為酒店員工在防疫方面培訓不足。

（疫情第四波）