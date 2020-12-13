口罩令罰款加碼 長毛阿牛同遭檢控

警旺角票控17人 大部分屬「鳩嗚團」成員

前晚約8時，警方接報有人群在旺角西洋菜南街對開聚集，並沒有佩戴口罩，警員到場勸喻，要求在場者停止聚集及立即離開不果，現場年齡介乎45至76歲的13男2女涉違反限聚令，警員向他們發出定額罰款通知書；另外，無戴口罩的兩名男子涉違反口罩令遭票控，全部被罰款5000元。據悉大部分為旺角「鳩嗚團」的成員。警員在過程中拘捕一名正被通緝的73歲男子，據悉他早前因欠交罰款被通緝。

另外，警方前晚搗破荔枝角道292號一樓上無牌酒吧，拘捕一名53歲姓陳本地男負責人，涉「無牌售賣酒類飲品」及違反酒吧「停業令」被捕。另外，10名本地男子、4名內地女子及3名本地女子則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反「限聚令」被捕。行動中，警員檢獲331罐啤酒、5支紅酒及2支烈酒，總值約4000元。

警方其後搗破黃竹街一個懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕一名48歲姓郭的本地男負責人，涉嫌「管理賭博場所」及違反「停業令」被捕。另外，6名本地男子、3名本地女子及2名非華裔男子涉嫌「在賭博場所內賭博」及違反限聚令被捕，其中兩名被捕人士涉嫌未能出示身分證明文件。其間，一名46歲鄭姓男子爬出單位窗外逃走，疑失足墮下，倒臥大廈天井位置，他手腳受傷清醒被送往明愛醫院。

（疫情第四波）