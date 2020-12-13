口罩令罰款加碼 長毛阿牛同遭檢控

【明報專訊】限聚令及口罩令定額罰款金額由2000元上調至5000元，前日生效。生效首天警方在旺角票控共17人，據悉大部分為旺角「鳩嗚團」的成員；另昨日再票控正在街上吸煙的前立法會議員長毛梁國雄及東區區議員阿牛曾健成違反「口罩令」。昨早10時許，警方在長沙灣英華街發現兩名男子吸煙，未有戴好口罩，涉嫌違反「口罩令」，遂票控兩名64歲男子，據悉他們為梁國雄及曾健成。
警旺角票控17人 大部分屬「鳩嗚團」成員
前晚約8時，警方接報有人群在旺角西洋菜南街對開聚集，並沒有佩戴口罩，警員到場勸喻，要求在場者停止聚集及立即離開不果，現場年齡介乎45至76歲的13男2女涉違反限聚令，警員向他們發出定額罰款通知書；另外，無戴口罩的兩名男子涉違反口罩令遭票控，全部被罰款5000元。據悉大部分為旺角「鳩嗚團」的成員。警員在過程中拘捕一名正被通緝的73歲男子，據悉他早前因欠交罰款被通緝。
另外，警方前晚搗破荔枝角道292號一樓上無牌酒吧，拘捕一名53歲姓陳本地男負責人，涉「無牌售賣酒類飲品」及違反酒吧「停業令」被捕。另外，10名本地男子、4名內地女子及3名本地女子則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反「限聚令」被捕。行動中，警員檢獲331罐啤酒、5支紅酒及2支烈酒，總值約4000元。
警方其後搗破黃竹街一個懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕一名48歲姓郭的本地男負責人，涉嫌「管理賭博場所」及違反「停業令」被捕。另外，6名本地男子、3名本地女子及2名非華裔男子涉嫌「在賭博場所內賭博」及違反限聚令被捕，其中兩名被捕人士涉嫌未能出示身分證明文件。其間，一名46歲鄭姓男子爬出單位窗外逃走，疑失足墮下，倒臥大廈天井位置，他手腳受傷清醒被送往明愛醫院。