連三日重症破百 33歲無長期病者危殆

據醫管局數據，昨日公立醫院情况危殆或嚴重的患者數目連續第三日破百，有110宗，包括49人危殆、61人嚴重。

有年輕患者遲求醫 用藥效果差

許樹昌說，一名無長期病的33歲病人一開始病情輕微，入亞博社區治療設施觀察，第3日惡化氣喘，轉送入院後有呼吸衰竭迹象，要聞5至6度氧氣，兩邊肺花，病毒量高（病毒CT值約20），要轉送ICU，暫未需插喉，獲處方抗病毒藥瑞德西韋和類固醇。許說，臨牀上間中會見到有年輕、無長期病的確診者病情嚴重。

孔繁毅稱，留意到「年輕患者多咗肺炎情况」，因部分年輕患者病徵輕微而延遲求醫，未能及早用藥，有人求醫時已是病發7日後，炎症反應較嚴重，用藥效果較差。

孔繁毅：第四波病毒威力無增強

孔又稱，第四波的病毒株與9月底尼泊爾病毒株相若，威力一樣；惟他留意到，今波病人的病毒量相當高，「我第一次見到CT值是單位數，即以10億計的病毒」，估計因病人早確診，病發後一兩日入院，故測出較高病毒量，另亦可能與天氣轉冷有關。他提醒病毒量高者，在病發後一周的病毒複製期及早用藥，有助盡快康復。

另外，英國愛丁堡大學的研究發現人體5個基因與新冠病毒重症有關，團隊研究了當地2700名要入ICU確診者的DNA，並對比其他健康者的DNA，發現有5個基因有明顯不同，包括「IFNAR2」、「TYK2」、「OAS1」、「DPP9」及「CCR2」。團隊認為，找到這些關鍵的基因後，有助決定用藥，例如若抑制了「TYK2」的活性，便可對抗新型冠狀病毒，而一種消炎藥可抑制「TYK2」。

（疫情第四波）