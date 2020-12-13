照顧確診者 廣華隔離病房護士染疫

上述護士於12月11日因為發燒、發冷及輕微咳嗽，求醫後驗出病毒，發病當日曾上班，工作期間有戴合適個人防護裝備。另一護士曾與她在進餐時無戴口罩下短暫交談，要檢疫。

染疫護士曾在潛伏期與家人和朋友用膳，院方認為未有足夠資料確定感染途徑是在社區或醫院，已安排有關病房員工檢測，亦已徹底消毒有關病房、職員茶水間及更衣室。另外，廣華醫院另有一名支援服務員工於12月10日清潔確診病人入住病格時無戴合適呼吸器，須檢疫。

兩診所現個案 求診者須檢測

衛生防護中心昨亦公布，炮台山馮明杰醫生診所一名護士確診，其家人早前確診，護士自12月8日不適，同日曾上班，會通知診所病人檢測，但相信病人感染風險不高。同時，中環中建大廈工作的醫生李念弘亦確診，他12月8日不適和曾上班，近期求診的病人要檢測。

稱裝備保護九成

醫生：工時長易出錯

呼吸系統專科醫生梁子超說，醫護個人保護裝備效能約九成，如呼吸器、保護衣非完全密封阻隔氣霧，新冠病毒可「無孔不入」，若廣華護士在社區無特別高風險接觸史，在醫院受感染可能較大。他說若醫護穿保護裝不夠謹慎或感染，加上工作多、長工時就更易出錯，當局應留意醫護工作量和減少與病人不必要接觸，如盡量用視像對話代替部分工序，避免進出隔離病房。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，是否院內感染要視乎護士照顧病人時有否做過高危步驟如抽痰和插喉，而在社區或醫院內感染的風險一樣高，最終要看病毒基因排序結果。

另外一名97歲女病人12月11日在家昏迷，傍晚約6時半由救護車送抵瑪麗醫院急症室，並於搶救室內接受心肺復蘇及插喉協助呼吸，病人及後轉到內科病房，其女兒獲恩恤探望約15分鐘，同日晚上女病人驗出陽性，轉至隔離病房，昨凌晨1時半離世，成為本港第116名疫下死者。

（疫情第四波）