貴東樓喉管設廁內 專家稱老化有滲漏風險

貴東樓住戶何女士獲悉確診戶增至4個，驚訝道：「有4戶咁多？……梗係會驚，我𠵱家個心喺度卜卜跳！」她說只好勤洗手、定期洗廁所。

東頭邨是租置屋邨，據房署資料，該邨1982年入伙，其中貴東樓屬「Y型」設計，每層20個單位，部分單位喉管設於後樓梯的喉管房，部分則在單位內。

區議員：居民曾投訴污水渠異味

黃大仙區議員施德來表示，衛生署昨晚會送2000個樣本瓶到貴東樓，預計最快今早在大堂派發。他說，貴東樓逾30年樓齡，部分喉管藏於單位廁所，部分街坊曾投訴污水渠有異味或滲漏，認為法團及管理公司應盡快找合資格人士為居民檢查。

香港水務安全學會會長陳漢輝看過貴東樓部分單位廁所的喉管照片，他估計貴東樓廁所喉管全部接駁到糞渠，從照片可見喉管老化，有滲漏風險。他又說，部分單位似乎曾改裝喉管，例如將接近天花板、屬於樓上單位的Ｕ形喉管水封拆走，樓上單位開抽氣扇時，或會將糞渠內的病毒抽到室內；有部分單位改動氣喉，令氣喉沒接駁馬桶，會導致樓下單位喉管的壓力較大，樓上冲廁時，樓下單位的馬桶或會有氣湧出，將病毒帶到樓下單位。

陳漢輝說，若喉管曾遭改動，病毒不一定由樓上住戶傳染給樓下住戶，也可是樓下傳給樓上，建議住戶應找合資格人士檢查喉管。

（疫情第四波）