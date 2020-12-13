東頭貴東樓4戶7確診 兩戶樓上樓下 同邨老翁家中離世後驗出病毒 家人中招

本港昨增69宗確診，包括5宗輸入和64宗本地個案，當中19宗源頭不明（見表）。被問疫情是否稍為回落，張竹君說或與運送樣本的時間有關，昨有80多宗初步確診，故今日數字不一定少。

麗晶花園多戶爆疫後，同廈多戶確診惹關注，傳媒上周三（9日）已查詢鑽石山龍蟠苑龍珊閣，以及貴東樓多戶確診，而貴東樓更是12日內出現6宗確診。張竹君當日回應稱「不少屋苑也涉及兩三宗個案」；她同日首次披露若大廈有4個不相識住戶出現個案，這是當局決定是否強制檢測的初步準則。

貴東樓一宗源頭不明

張竹君昨主動在記者會說明，貴東樓錄7宗個案，涉4個位於20幾層的單位，有3個單位的個案涉日出康城群組、歌舞群組、與工作地點相關。昨新增個案涉第4個單位，感染源頭不明，該單位與上述一現確診單位屬「樓上樓下」。她說為審慎起見會到大廈派樽，暫未計劃強制檢測。

政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，4單位有3個都找到各自感染原因，另一人可能因環境污染或在社區感染，4單位關連未必大。

老翁生前曾到新光宴會廳飲茶

房屋署說若有單位發現新冠個案，署方作為出租單位業主，會派員到所有與確診單位使用同一公用排污渠管出租單位檢查室內排污渠管，若損壞會即時跟進。

此外，一名居於東頭邨興東樓的87歲男子本月2日早上被發現在牀上昏迷，其後當場證實死亡，遺體被送到富山殮房。其家人同日咳嗽，翌日求醫，其後確診。衛生防護中心遂通知殮房替死者採集呼吸道樣本，驗出陽性。

張竹君稱，死者及確診家人均曾到新蒲崗新光宴會廳飲茶，該處涉爆疫的跳舞群組，環境可能受污染，估計該處是感染源頭，會將二人列入群組。至於殮房員工，一般若穿好保護裝備、遵照指示，則毋須檢疫。

許樹昌稱長者病情可突然惡化，如本身有心腦血管病，感染新冠病毒後血液可變黏，增加心臟病發風險。他估計，由於殮房職員一般戴手套，死者亦不會呼出病毒，相信職員感染風險低。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，未有足夠資料分析死者是否死於新冠病毒，如病人病毒量高、無抗體，死於新冠可能性較大，相反則可能病毒殘餘，與死因無關。他說不少長者本身長期有呼吸道徵狀，但如發現病徵惡化便應求醫；而有高風險接觸史者，有輕微病徵亦應盡早檢測。

另外，警方昨晚公布機場警區再增一名53歲男警署警長初步確診。該警區自本月8日起已有6人染疫。昨初步確診的警署警長為警犬隊領犬員，與8日最先染疫的3名警務人員無緊密接觸，他11日接受測試，昨得知初步確診。張竹君前日披露，該警區有近百人須檢疫。

明報記者

（疫情第四波）