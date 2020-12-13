疑工人誤鑿煤氣喉 水務署地盤起火6燒傷

波及3電單車 店舖熏黑

現場是謝斐道255號對開一個水務署地盤，前晚10時許，有工人維修鹹水管時疑鑿穿地底煤氣喉，工人停工通知煤氣公司，其後地盤起火，火勢猛烈，消防到場出動一條喉及一隊煙帽隊將火救熄。6名年齡介乎25至59歲的煤氣公司男工人走避不及，面部及手腳被燒傷，清醒送往律敦治醫院，55歲施姓工人轉送瑪麗醫院治理，其餘5人昨日已出院。

現場前日早上曾有地下鹹水管爆裂。水務署回覆稱，起火現場是該署承建商為一條直徑450毫米鹹水管緊急維修的工地，承建商工人前晚於工程期間發現一條煤氣管損毁，工人立刻停工，署方職員即時通知煤氣公司派員到場處理，水務署正調查事件。

煤氣公司：

職員接報到場 其間不明火種搶火

煤氣公司回覆查詢稱，前晚疑有人進行工程時鑿穿地底煤氣喉，有煤氣泄漏。煤氣公司職員接報到場協助，現場出現不明火種導致搶火，6名職員走避不及燒傷送院，其中5人接受治療後已出院，另外一名傷者需留院觀察，公司慰問受傷員工，會跟進其傷勢進展予以協助。煤氣公司稱因當局要在現場調查，公司未能繼續維修受損喉管，有7個工商業客戶供氣受影響，煤氣公司不揣測意外原因。

火警中3輛電單車受波及焚毁，附近一間店舖的鐵閘及外牆熏黑，消防經初步調查，相信上址進行水管維修工程期間有氣體泄漏而起火，起火原因無可疑。