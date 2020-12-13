梁頌恆晤美國土安全部官員 談制裁中港金融系統

伙藏維蒙流亡者游說議員

政府發言人回覆查詢表示，根據《香港國安法》第29條，請求外國或者境外機構、組織、人員實施該條文所列的任何行為，均屬犯罪；而有關行為包括對香港特區或者中國執行法律進行嚴重阻撓並可能造成嚴重後果，或對其進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動等；警方會依法追究違反法例者。

港府：追究違國安法者

梁：不打算理 銀行戶口早被關

梁頌恆昨日在記者會被問到與美國官員和議員談及制裁，是否已預計會觸犯港區國安法時，稱「欲加之罪何患無辭」，不打算理會港區國安法。至於會否擔心在港資產被凍結，他稱自2016年已被銀行關掉戶口，無資產在港被凍結，過去4年如特首林鄭月娥近月般用現金生活。

梁頌恆表示，美國對香港的制裁現時主要針對高級官員，雖然是好開始，但只制裁林鄭月娥阻止不到警暴或政治打壓，他認為應針對中國命脈，如香港金融系統，令中國回到談判桌。討論亦提及幫忙推動另一流亡港人鄭文傑的「影子議會」計劃等。梁頌恆稱美方反應正面。

根據梁頌恆助理提供資料，梁曾與庫奇內利談及有關實施針對中港金融系統的制裁，以及收容港人的「救生艇計劃」；並與美國眾議員佩里（Scott Perry）討論港區國安法實施後香港人權狀况。梁頌恆暫未與拜登團隊見面，希望在聖誕後能聯絡見面交換看法；他透露在美國有港人組成的小團隊協助聯絡工作。

梁頌恆重申，他9月底出獄後，被疑似執法系統的人跟蹤，擔心人身安全而離港。他沒有刑事控罪在身，早前已服刑的非法集結案正上訴，有其他民事案件，包括被立法會追薪約90萬元，他一開始已不打算處理，他亦欠政府訟費500多萬元等。