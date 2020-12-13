12人「家書」促在港委律師認港控罪 至少3家屬接官派律師信息 問案情「似套料」

12名港人於8月底涉嫌潛逃台灣時被內地公安拘捕，上月27日被移送鹽田區檢察院審查起訴。繼上月部分家屬收到「家書」後，有家屬近日收到第二封「家書」，其中在港涉犯暴動、襲警的李子賢，其父親昨日在記者會表示，兒子在「家書」中要求家人在港委託律師，承認在港罪行。李父質疑，內地與香港司法制度不同，認為要求有可疑。

李子賢母：官派律師微信索全家福

求證身分被拒 「不要理會我是誰」

李母則擔心兒子是被嚴刑逼供下被迫寫信要求認罪。她表示，曾收到自稱官派律師的微信信息，要求她傳送全家福照片，她欲求證對方身分被拒，對方稱「不要理會我是誰，最重要發（傳送）『全家福』（照片）上來」，並稱是其兒子的要求。她其後再接到官派律師來電，指李在派出所已交代香港的全部案情，又問她兒子與「越南仔」、即另一被捕者黃臨福的關係。她質疑，官派律師在一個多小時通話中，聲稱兒子在港的控罪與內地的案件無關，卻再三向她查問兒子在港案情，令她摸不着頭腦。

黃偉然妻：被問夫與其他被捕者關係

在港涉製造爆炸品罪的黃偉然，其妻子稱上周兩度收到官派律師來電，查問丈夫在港案情，以及與其他被捕者的關係，她形容該官派律師似在「套料」。她稱官派律師不停強調丈夫在內地的案件案情不嚴重，「不知是否安慰我，還是不想我再在媒體前鬧大事件」，她引述最後一次與官派律師通話時，對方聲稱其丈夫要求她保持低調。

另外，涉串謀意圖危害生命而縱火罪的鄧棨然，家屬表示早前收到中國銀行通知，因商業行政理由終止鄧的戶口。

涂謹申代未成年被捕者黃臨福的媽媽表示，早前接到一通本地電話，對方操普通話，但黃母只會廣東話及越南話，要求對方說廣東話時，對方立即收線，其後沒再來電。涂謹申表示，黃母希望越南駐廣州領事能代她探望兒子。

協助12港人的關注組稱，部分官派律師拒絕透露其姓名等，令家屬無法證實其身分，又表示家屬希望可自己委託律師，亦希望當局盡早通知家屬審訊日期，以及能否聽審、是否公開審訊等。

被告不在港 法庭不可處理

涂謹申：或蒐情報供港警

涂謹申說，本港律師必須確定當事人自願及清醒給予指示，而被告若不在港，縱使他認罪，法院不可處理。他又質疑，內地官派律師何不直接聯絡本港律師，提出當事人認罪的要求。對於被捕者家屬被查問在港案情，涂稱難以得知背後原因，但不排除內地欲套取案件資料，作為情報予本港警方調查各人在港案件，但指有關資料不可能用作本港法庭的呈堂證供。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676