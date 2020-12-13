12人「家書」促在港委律師認港控罪 至少3家屬接官派律師信息 問案情「似套料」

【明報專訊】被扣押在深圳超過100天的12名港人，最少兩人的家屬再收到被捕者的「家書」，亦有家屬收到自稱是官派律師來電。其中在港被控暴動及襲警罪的李子賢，其父母收到兒子「家書」，要求他們在港委託律師，承認李在港的罪行；李父稱兩地司法制度有別，認為有可疑，李母又收到自稱官派律師的信息，要求她傳送全家福照片。另有家屬被官派律師查問被捕者在港涉干犯罪行的案情及與其他被捕者的關係。有份協助被捕者家屬的民主黨涂謹申稱，難以猜測官派律師提及本港案件的原因，但不排除是作為情報，交予本港警方調查之用。
12名港人於8月底涉嫌潛逃台灣時被內地公安拘捕，上月27日被移送鹽田區檢察院審查起訴。繼上月部分家屬收到「家書」後，有家屬近日收到第二封「家書」，其中在港涉犯暴動、襲警的李子賢，其父親昨日在記者會表示，兒子在「家書」中要求家人在港委託律師，承認在港罪行。李父質疑，內地與香港司法制度不同，認為要求有可疑。
李子賢母：官派律師微信索全家福
求證身分被拒 「不要理會我是誰」
李母則擔心兒子是被嚴刑逼供下被迫寫信要求認罪。她表示，曾收到自稱官派律師的微信信息，要求她傳送全家福照片，她欲求證對方身分被拒，對方稱「不要理會我是誰，最重要發（傳送）『全家福』（照片）上來」，並稱是其兒子的要求。她其後再接到官派律師來電，指李在派出所已交代香港的全部案情，又問她兒子與「越南仔」、即另一被捕者黃臨福的關係。她質疑，官派律師在一個多小時通話中，聲稱兒子在港的控罪與內地的案件無關，卻再三向她查問兒子在港案情，令她摸不着頭腦。
黃偉然妻：被問夫與其他被捕者關係
在港涉製造爆炸品罪的黃偉然，其妻子稱上周兩度收到官派律師來電，查問丈夫在港案情，以及與其他被捕者的關係，她形容該官派律師似在「套料」。她稱官派律師不停強調丈夫在內地的案件案情不嚴重，「不知是否安慰我，還是不想我再在媒體前鬧大事件」，她引述最後一次與官派律師通話時，對方聲稱其丈夫要求她保持低調。
另外，涉串謀意圖危害生命而縱火罪的鄧棨然，家屬表示早前收到中國銀行通知，因商業行政理由終止鄧的戶口。
涂謹申代未成年被捕者黃臨福的媽媽表示，早前接到一通本地電話，對方操普通話，但黃母只會廣東話及越南話，要求對方說廣東話時，對方立即收線，其後沒再來電。涂謹申表示，黃母希望越南駐廣州領事能代她探望兒子。
協助12港人的關注組稱，部分官派律師拒絕透露其姓名等，令家屬無法證實其身分，又表示家屬希望可自己委託律師，亦希望當局盡早通知家屬審訊日期，以及能否聽審、是否公開審訊等。
被告不在港 法庭不可處理
涂謹申：或蒐情報供港警
涂謹申說，本港律師必須確定當事人自願及清醒給予指示，而被告若不在港，縱使他認罪，法院不可處理。他又質疑，內地官派律師何不直接聯絡本港律師，提出當事人認罪的要求。對於被捕者家屬被查問在港案情，涂稱難以得知背後原因，但不排除內地欲套取案件資料，作為情報予本港警方調查各人在港案件，但指有關資料不可能用作本港法庭的呈堂證供。
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