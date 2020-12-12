不滿收樓放火燒屋 無業漢拒上庭囚6年

控罪指被告馬鎮青（62歲）於2018年7月27日，在將軍澳康盛花園第4座31樓K室，無合理辯解用火損壞單位，罔顧該財產是否會被損壞，以及罔顧他人生命是否會因而受危害。

一直沒有律師代表的被告在案件審訊期間雖被押解到法院，但一直拒絕出庭。法庭發出強制出庭命令，懲教署職員曾多次執行強制令，被告卻多次擺出雙手交叉手勢拒絕出庭。黃官接納懲教署職員說法，指被告有意識自主地無故不出庭，放棄減刑求情，並在被告缺席下判刑。

被告有人格障礙 官斥行為自私

法官黃崇厚引述被告精神及心理報告指出，被告沒有患上精神病，但有人格障礙，不懂與人建立關係，常稱遭人陷害。被告曾領取綜援，但因社會福利署無為他辦理自動轉帳繳交管理費，認為他所欠交的6萬元管理費，應由社署負責。

黃官續說，被告事發時有預謀犯案，在住所藏有約50罐石油氣罐及2支天拿水。被告聲稱打算自殺，卻從窗戶爬水喉逃離現場，自殺之說令人懷疑。黃官斥被告罪行令人髮指，尤其他的行為針對執法人員，而案發地點為民居，罔顧他人安全，立心不良。

【案件編號：HCCC 77/20】