一日兩宗學生輕生 12歲童曾與母爭執

昨午1時許，警方接獲一名母親報案，稱12歲蔡姓兒子由大埔東昌街7號唐樓天台墮下，倒臥大廈1樓簷篷，男童陷入昏迷，救護員到場為他急救並送往大埔那打素醫院搶救，其後轉送威爾斯親王醫院，最終不治。事主母親事後受驚過度，亦送院治理。據悉，男童與母親因功課問題爭執，其後情緒激動在天台墮下。男童就讀大埔區內一小學六年級，較早前證實患有抑鬱，需定期覆診，亦有社工跟進。

另外，下午5時許，一名16歲曾姓少年被發現倒臥在觀塘鯉魚門道56號油翠苑漾美閣對開平台位置，懷疑由高處墮下。警員接報到場，少年昏迷被送往伊利沙伯醫院，其後證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查該少年因學業問題不快而輕生。

社工倡家長調整情緒

資深社工文習武認為，疫情下不少家長在家工作，同時肩負多了教導責任，但未必清楚子女學習模式或課程，雙方易有摩擦。文建議家長調整情緒，多與朋友傾訴，需要時尋求社工協助。他另建議家長與子女一同進行學業以外的活動分散注意力，例如做家務、買菜。