北院警員病房毆打案 官：多封求情信內容近一樣 不如聯署

3名被告依次為認罪的歐國偉（26歲）、鄧文謙（25歲），和受審後被定罪的林易昇（31歲）。警方早前透露，一人正被停職，其餘兩人分別已離職及被辭退。辯方求情時指出，3名被告均對62歲事主鍾志華有歉意。

次被告稱陪同犯案因為友情

代表首被告的大律師表示，本案控罪的最高刑罰為監禁7年，相比「七警案」嚴重，因該案所涉及的襲擊致造成身體傷害罪，最高刑罰為監禁3年。

辯方續說，首被告熱愛警察一職，但明白警方必會就此事將他革職。辯方一度欲為首被告呈上超過30封求情信時，即遭法官陳仲衡反問「有必要呈上30封求情信嗎？」，又明言首被告除認罪外，不會就其他因素有額外減刑。

至於現為個人健身教練的次被告，辯方提及他曾處理首被告爺爺自殺的案件，自此首、次被告友情變得深厚，因此案發時，次被告看到首被告遭事主踢到嘴巴後，才有過度反應，與首被告犯案。

不過陳官反駁，次被告若為首被告的好同事，他應阻止事件發生，又指各人為次被告撰寫的求情信猶如「範本」，內容近乎一樣，質疑何不聯署了事，令法庭須浪費時間逐封閱讀。

至於第三被告，辯方指他只是「無心之失」，又在審訊時承認所有控方案情，只爭議法律觀點，節省了法庭時間，望法庭輕判。

【案件編號：DCCC20/20】