指三權分立形容國家政制 陳弘毅：未必適用香港

翻查資料，陳弘毅去年在本報撰文〈誰來監督警察？〉，當中提及「在奉行三權分立的現代法治社會裏，我們有立法、司法和行政機關」；他在2016年接受有線電視訪問談宣誓風波時稱，香港有「separation of powers」，稱可翻譯為「三權分立」。

去年本報撰文 提及「奉行三權分立」

陳弘毅在研討會上稱，回歸後大部分時間《基本法》實施較理想；他稱基本法起草時無法預計所有將來狀况，包括特區政府成立良久仍未能就23條立法、未訂普選時間表，過去23條均循不同途徑處理，包括訂立國安法、人大「8．31」決定等。陳弘毅稱，2014年出現佔領運動，但至香港回歸20周年，各方仍認為基本法實施理想，當時並未預計去年出現反修例運動，但他相信有關問題仍可逐步藉各方法解決。

被問到過往較多強調「兩制」，現時卻多強調「一國」，陳弘毅認為是與社會情况轉變有關，因2016年前立法會議員宣誓，均無出現宣誓期間表達港獨訴求，故毋須處理此問題，但後來出現，故2016年便需釋法說明宣誓要求；他稱，近年有人挑戰「一國」底線，中央需以行動保證一國兩制可繼續實施。

政制及內地事務局長曾國衞在同一研討會上致辭稱，《憲法》及基本法共同構成特區憲制基礎，並將一國兩制構想法律化、制度化。

對於新政黨「紫荊黨」倡議包括「追求百年一國兩制」，新民黨主席葉劉淑儀在研討會稱，雖用意良好，但目前一國兩制推行23年，「中期都未到，等同一班同學中期考試也未考、不知是否合格，怎知校長會否容許升級？」她認為若說基本法在2047年後仍一字不改延續，目前仍言之尚早，需看未來27年一國兩制可否行穩致遠。