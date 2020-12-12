牀上吸煙起火女子危殆 3犬亡

現場是大角嘴埃華街77號大眾樓2樓一個單位，前晚11時許，單位突然冒煙，消防派出一隊煙帽隊用喉將火救熄，並破門進入單位，在起火的睡房救出32歲蔣姓女戶主，她昏迷被送往廣華醫院救治，經搶救後留醫深切治療部，至昨日情况危殆。消防亦在單位救出3隻有晶片的狗，現場施行急救無效證實死亡，3狗其後由愛協人員檢走。

居民逃生：走火梯關燈 改乘電梯

火警現場1樓為安老院，經消防評估毋須疏散。起火單位面積約500至600呎，初步調查懷疑有人牀上吸煙引致火警，起火原因無可疑。涉事大廈約250人自行疏散到安全位置。抱着愛犬逃生的9樓女住戶表示，事發時聽到火警鐘，但不見起火，只聞到煙，因走火樓梯的燈關了，於是乘電梯逃生，她形容逃生時情况不混亂，消防亦迅速到場。

愛協回覆查詢指，前晚接獲警方通知指大角嘴一單位起火，內有一女住客及3隻狗，愛協督察到場時該3隻狗已死亡，3狗均成年，包括一隻雌性唐狗、一隻雄性唐狗及一隻雄性金毛尋回犬，愛協將狗隻屍體帶回協會暫時存放，待狗主指示處理。