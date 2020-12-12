公開大學通過改名香港都會大學 校長黃玉山：新名含多元概念 未來發展不受限

將啟動修例 或需一年

公開大學校名沿用逾20年，校長黃玉山說，社會上有人因校名而對大學有誤會，以為公大只招收兼讀制遙距課程學生，畢業生求職時亦遇類似困擾，故有需要改名。大學早前徵集共1100個新名建議（見表），近一半來自公眾，26%由學生提出。公大「大學重新命名評選委員會」經多輪商討及篩選後，交出3個建議名稱予校董會考慮。

校董會前日開會，決定以「香港都會大學」為新校名，英文為「Hong Kong Metropolitan University」。黃玉山稱「要一個校名每人都滿意、每人都覺得精彩，並不容易」，而他認為「都會大學」能涵蓋公大現有學科，又不限制大學未來學術發展，亦令人感覺大學的教學及研究跟上時代發展，故認為新校名合適。

黃玉山說，改校名需待立法會通過修改大學條例，預料需時數月至一年，在正式改名後，公大畢業生可向校方申請證書，證明自己屬都會大學畢業生。他又說，大學將更換校徽，校方擬舉行公開比賽徵集新校徽設計。

學生會批同學無份決定

公開大學學生會會長劉宇杰稱，學生最受大學改名影響，他曾建議校董會及大學重新命名評選委員會在決定新名前諮詢學生，惟不獲接納，對此感失望。他說，昨日校方公布新名後，身邊已有同學覺得新名差，認為現時校名比新名更好。他冀校方改校徽時徵詢學生意見，惟「新名差，改logo（校徽）都沒用」。