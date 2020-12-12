路署預計不超支 隧下有隧便維修

首用鑽挖機海底興建隧道

政府在2013年向立法會申請約448億元興建屯門至赤鱲角連接路，到今年底通車，較原定日期遲了約兩年。路政署主要工程管理處處長（專責事務）黃劍波昨表示，當時申請的撥款有足夠應急費用，暫時看不到有需要再向立法會申請追加撥款。

448億元的工程造價當中，最大的一份合約是興建5公里的海底隧道及相關的填海工程的合約，造價182億元，承辦商為「寶嘉-布依格聯營」。黃劍波說，屯赤隧道是全港首條以隧道鑽挖機在海底興建的行車隧道，由於北行隧道口入口要有3條行車線，故採用了直徑17.6米、6層樓高的鑽挖機。

隧道管道內的佈局與本港其他隧道不同，排水管道、消防喉管、供電及信號系統等裝置設在隧道行車道下方的「公用設施走廊」內，在隧道行車期間，工程人員可駕駛電動車在公用設施走廊內維修設備，若有緊急事故，消防員可掀開行車路面上的「蓋」，進入公用設施走廊內救援。