屯赤隧道月底通 料屯公減一成車流 警：經屯門南往機場車輛增 議員憂交通惡化

隧內限速80公里 12部快相機

屯門至赤鱲角連接路包括一段長約5公里的海底隧道，新路本月27日上午8時通車，車輛免費行駛，由屯門南到機場的車程將由約30分鐘減至約10分鐘。隧道內限速80公里，雙向共設有12部超速檢控攝影機。隧道通車後，5條原有機場巴士線及1條新線在28日起會行屯赤隧道，青嶼幹線會在27日凌晨起不再收費。

運輸署助理署長（策劃）何廣鏗預計，屯赤隧道通車後，在繁忙時間南行（往機場）車流量約為每小時2200架次，繁忙時間可分流屯門公路東行及汀九橋南行10%車流量，亦會令青嶼幹線西行及北大嶼山公路小蠔灣段繁忙時間車流量減20%。

不過，警務處新界北總區交通部執行及管制組警司曾憲健表示，日後新界西北其他區的車輛或選擇經屯赤隧道到機場和東涌一帶，預計屆時屯門區內交通會較繁忙，又提醒駕駛者從屯門入屯赤隧道有多個急彎需留意（見表）。

運署料區內交通維持可控水平

運輸署補充表示，新隧道通車預期不會對屯門區內交通帶來顯著影響，預期區內較繁忙的主要路段，包括屯門公路市中心段及皇珠路連接路的交通仍能維持在可控制水平，署方會在區內加設指示牌，指示駕駛人士使用其他道路，如龍門路、青雲路、鳴琴路等前往北大嶼山及機場一帶，紓緩皇珠路一帶的交通壓力。

屯門區議員盧俊宇表示，除了皇珠路和龍福路，運輸署呼籲駕駛者使用的龍門路也經常塞車，繁忙時間車流慢，但因為不是塞到無法前行，相信運輸署因此不當該路段有塞車。他擔心屯赤隧道通車後交通會惡化，區內其他道路也可能更塞車，認為運輸署應在可行路段進行擴闊工程。