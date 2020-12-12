鍾翰林辱國旗非法集結罪成候判

向旁聽席喊「香港人撐住」

報稱學生的被告鍾翰林（19歲），自今年10月因涉嫌違反《港區國安法》分裂國家等罪被還押，他昨在裁決後須繼續還押，步入囚室時向旁聽席的支持者叫喊「香港人撐住」。

裁判官黃雅茵裁決時稱，事件源於一名女子的背包擋住「保衛香港運動」的擴音器，該組織成員上前搶背包，被告加入爭論。當日在場的兩名保衛香港運動成員早前作供稱，他們完全記不起此事，但又清楚記得被告拉扯國旗的經過，黃官認為兩人刻意隱瞞部分事實，「避重就輕」，不接納兩人的證供。

官：設計鮮明必知紅布為國旗

被告自辯時曾稱，他因遭一塊紅布遮擋視線才將之撥開，察覺不到該紅布是國旗，其後被告從他人手上接過國旗與斷掉的旗杆時，擔心有人用斷杆襲擊他人，才扔走紅布後將杆拿走。黃官參考呈堂影片指出，國旗當時沒有阻擋被告視線，反而是被告主動拉扯國旗，被告的說法與影片有矛盾，他又在庭上多次更改取得國旗及斷杆的經過，故不接納被告的辯解。

黃官續說，國旗設計鮮明，被告在如此接近的情况下，必定知道紅布為國旗，而根據影片，當時被告主動拉着國旗一角，將旗連同旗杆扯下，及後拿着國旗及斷杆跑開，屈膝折斷旗杆，再跳起拋走國旗，故裁定被告有意玷污及侮辱國旗。

「3人爭旗 或使人憂擾安寧」

黃官又稱，被告在搶得國旗前，曾與一名橙衣男子及一名戴太陽帽女子爭奪國旗，認為3人有爭奪國旗的共同目的，行為或會使人擔心社會秩序及安寧遭擾亂，裁定被告參與非法集結罪成。

【案件編號：ESCC 2544/19】

（反修例風暴）