梁頌恆：身處華盛頓 將申庇護 與家人斷絕關係 辭青年新政職務

稱出獄後持續被便衣跟蹤

梁頌恆昨晚接受本報電話訪問，透露9月底因立法會非法集結案刑滿出獄後持續被跟蹤，「出獄當日約有10名疑似便衣警（跟蹤），當晚沒有回家睡覺，但他們都會在我家樓下等候」，他形容此現象「不是好的信號（signal）」，因憂慮自身危險，決定離港赴美，並透露因安全理由，在起飛前3小時方購買經洛杉磯往華盛頓的機票。

「相信大家知悉當中掙扎」

他說目前尚未申請庇護，將會申請，離港時是在美國駐港總領事館申請普通簽證，目前在美有人照應。被問到是否家人同受騷擾故要斷絕關係，他拒絕透露家人情况，僅稱在香港今日環境，「這是最好的決定」。

他說由出獄至離港一直有掙扎，正如不少港人思考去留問題，「相信大家知悉當中的掙扎，大家都在這地長大、讀書、工作，可能去年曾一同奮鬥，離開並非如此容易」。他說對離港心情矛盾，「直至現在，我仍希望有朝一日可返回香港，回到屬於香港人的香港，我會為此事努力」。

赴美「補位」 盼推金融制裁

被問到為何選擇赴美，他說目前歐洲、英國均有香港的社運人士，在美加的相對較少，從分工立場而言應有人赴美。他稱早前曾會見美國當地的人，倡議對中港作金融制裁，賦予1997年後出生、無BNO的香港年輕人具體「救生艇」，以至協助推動「影子議會」計劃。

協助海外港人組織「避風驛」發聲明稱，早前接獲梁頌恆通知於11月30日離港、翌日抵達華盛頓，引述梁稱因政治見解被剝奪議員資格，國安法下受「政治警察」滋擾，「面對嚴厲的政治迫害，梁先生決定在美國尋求庇護」。避風驛又稱，梁目前身體無恙，起居飲食均獲基本照應。

梁頌恆早前因立法會非法集結案上訴被駁回，入獄4周。他於2016年因宣誓風波被撤銷議員資格後，遭行管會追討約93萬元已支付的薪酬，行管會其後向高等法院申請，要求頒令他破產。