陳健民探監問為何留港 「遠走就不能為港做事」

警方國安處今年8月10日拘捕黎智英、其兩名兒子以及壹傳媒多名高層等共10人，同日再拘捕3人，包括前學民思潮成員周庭、李宗澤，以及民間組織「香港故事」成員李宇軒等。李宗澤其後獲准保釋，須交出護照；同案的周庭被裁定去年6．21包圍警察總部「煽惑他人參與未經批准集結」及「參與未經批准集結」罪成，判囚10個月；李宇軒則於8月底疑與11人潛逃台灣途中被廣東海警拘捕，至今扣留在鹽田看守所。

警方拘捕黎智英等人時曾表示，案件涉及被補者的網上言論。翻查黎智英自6月30日《港區國安法》生效後的Twitter帖文，他曾多次就中國及香港的政治、社會事件發言，包括批評中國共產黨及國家主席習近平，亦有轉發美國國務卿蓬佩奧支持香港，以及台灣總統蔡英文就兩岸關係發言的帖文。

美8月制裁中港7官

曾轉發報道及留言

美國財政部今年8月7日宣布制裁名單，包括特首林鄭月娥等7名港府官員及京官。黎智英當日在Twitter上提及名單上的人，沒明確呼籲或表明支持制裁，但他轉發《蘋果日報》有關報道時發言問︰「DQ參選人的選舉主任如何呢？他們應否要為決定負上個人責任？」

同日，他轉發一則報道全國人大常委譚耀宗及教育局長楊潤雄子女均居澳洲的報道，發文提及希望澳洲制裁楊潤雄（hope Australia will help sanction Kevin Yeung）。

（港區國安法）