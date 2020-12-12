黎智英加控勾結外國 立法後首宗 疑涉Twitter及訪問籲制裁中港 可送中審囚終身

警方昨日表示，經國家安全處進一步調查後，加控一名73歲男子一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，即國安法29條，案件今早在西九龍裁判法院提堂。

英歐盟關注 外交部：沒打壓自由

黎智英被控違反國安法引起國際關注。英國首相約翰遜的發言人稱，英國政府高度關注事件，稱香港政權以法律手段控告包括黎智英等支持民主的人。歐盟對外事務部亞太區總監古納維在Twitter表示，黎智英被控國安法罪名，是香港公民社會及民主派聲音另一次「令人關注」的發展。

中國外交部發言人華春瑩稱，中國沒有以國家安全為由打壓自由，反指個別國家濫用國家安全名義打壓中國人員、機構和企業。

根據港區國安法「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，請求外國或境外機構對特區或中國作制裁、封鎖或採取敵對行動屬犯罪，可判3至10年有期徒刑，罪行重大者可判10年以上或終身徒刑。按國安法第55條，在特定情况下，例如涉及外國或者境外勢力介入的複雜情况，案件可以「送中」轉交內地審理。

警方國安處今年8月10日拘捕黎智英、其兩名兒子及壹傳媒多名高層等共10人，同日押解黎智英返回壹傳媒大樓蒐證，同日再拘捕3人，包括前學民思潮成員周庭、李宗澤，以及民間組織「香港故事」成員李宇軒。警方國安處高級警司李桂華當時稱，有人涉嫌干犯國安法「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，另有一班人包括傳媒高層，透過外國戶口在財政上支持國安法生效後仍積極運作的團伙。

香港監察：圖使人不敢批中共

據了解，黎智英涉於網上平台發表有關外國制裁的言論（見另稿）。黎智英入獄前、12月1日曾接受Hong Kong Watch（香港監察）主席及聯合創辦人羅哲斯（Benedict Rogers）訪問，提及香港需要美國、英國及歐盟國家支持。羅哲斯昨接受查詢時表示，黎被加控令人震驚及不公義，明顯是政治報復，以寒蟬效應使人不敢批評中共。他認為黎只使用既有的言論自由，沒有做錯，冀國際社會繼續為其發聲，保障他獲公平審訊及不會被送到中國內地受審。

律師料更難保釋

國安法指明，除非法官有充足理由相信其不會繼續危害國安行為，不准予保釋。有不願記名的大律師表示，參考近日法官拒絕周庭等人保釋的做法，再加上黎智英僅被控欺詐罪亦不獲保釋，估計若黎被加控國安法罪名，更難獲准保釋。

《蘋果》：不影響報館日常運作

黎智英在Twitter中經常轉發《蘋果日報》報道，被問到會否令記者擔心撰稿時犯法，該報總編輯羅偉光表示，暫未知具體情况，認為港區國安法對所有傳媒都有影響，記者如有任何疑問，編輯部會討論處理。他稱，自己與同事均憂心黎的情况，同事如常工作，事件不影響報館日常運作。

明報記者

（港區國安法）

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