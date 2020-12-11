【Emily】麗晶區議員英國探仔 建制狙擊食炸魚

【明報專訊】第四波疫情嚴峻，其中九龍灣麗晶花園第6座爆發疫情，部分居民噚日要送往隔離營檢疫，其餘同座居民亦要檢測。不過，觀塘麗晶區區議員、公民黨畢東尼近日未見身影，本身係麗晶街坊、牛下選區嘅觀塘區議員李詠珊就不斷跟進並喺facebook匯報最新情况。原來畢東尼去咗英國探家人，網上仲傳出佢食炸魚薯條、同囝囝合照嘅相。落選建制派區議員成立嘅「議會監察」噚日喺fb揶揄畢東尼，話唔通「公務考察緊英國食肆嘅防疫工作？」
畢東尼周一（7日）喺fb發文，話2020年嚟到最後一個月，疫情下大家嘅日常生活被完全顛覆。佢話自己都為香港近年嘅改變感沮喪，可惜家人遠在外國；同囝囝分開10個月，畢東尼話已經錯過佢哋嘅成長，所以無論英國嘅疫情點嚴重都好，佢希望能喺2020年同家人見一次面，話雖然身在英國，「但仍時刻留意着本區的情况，不敢鬆懈」。
Emily睇番資料，麗晶花園第6座喺12月1日累計5人確診；政府前日（9日）公布涵蓋該座嘅強制檢測令。畢東尼前日接受本報訪問，話本月1日已聯同區議員李軍澤、李詠珊去信邀請衛生署視察麗晶花園環境。不過議會監察似乎唔太收貨，批評畢東尼「喺FB開心share啲遊英照，仲連食炸魚薯條呢啲風流快活嘅相都出埋」。