【Emily】麗晶區議員英國探仔 建制狙擊食炸魚

畢東尼周一（7日）喺fb發文，話2020年嚟到最後一個月，疫情下大家嘅日常生活被完全顛覆。佢話自己都為香港近年嘅改變感沮喪，可惜家人遠在外國；同囝囝分開10個月，畢東尼話已經錯過佢哋嘅成長，所以無論英國嘅疫情點嚴重都好，佢希望能喺2020年同家人見一次面，話雖然身在英國，「但仍時刻留意着本區的情况，不敢鬆懈」。

Emily睇番資料，麗晶花園第6座喺12月1日累計5人確診；政府前日（9日）公布涵蓋該座嘅強制檢測令。畢東尼前日接受本報訪問，話本月1日已聯同區議員李軍澤、李詠珊去信邀請衛生署視察麗晶花園環境。不過議會監察似乎唔太收貨，批評畢東尼「喺FB開心share啲遊英照，仲連食炸魚薯條呢啲風流快活嘅相都出埋」。