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港聞
2020年12月11日星期五
港聞二
羅冠聰李宇軒妹晤英內政大臣 會場掛區旗 港府斥挑釁 英：會與港人站一起
林鄭：仍冀立23條
反擊制裁 華撤美外交人員港澳免簽 學者：純屬姿態非對等 葉劉：影響有限
李家超：凍戶口為保護財產 無關政治
去年涉毁兆康站拒保 5人再被捕控暴動
支聯會蒐簽名反酷刑 20便衣警附近巡邏
港府斥百億建創新平台 科大伙海外院校研阿茲海默症 稱疫情阻礙 哈佛退出InnoHK項目
平台未透露成功申請名單
中大研鼻紙條採樣 準確度勝深喉唾液
社總總幹事許麗明 原控襲警改控阻差辦公 警稱遭推跌或屬意外 否認插水
稱「可證無襲警」片段早交控方 辯方斥閱後不撤控：檢控心態不當
官信掉亂背包 少年控藏械罪脫
立會研改內務守則 被逐議員或扣薪
保就業2.85萬僱主違諾 收回5.1億補貼
失控撞欄翻滾甩轆 司機棄限量版林寶逃去
調查：吸加熱煙無助戒煙
工會引聶德權：公僕拒簽誓辭即炒 最快月底動筆 梁籌庭憂「以言入罪」違國安法
修渠質素起爭執 工人刺監工多刀
工字鐵擊斃工人裁死於意外 研訊揭分判商涉行賄
收賭王姨仔甜頭案上訴 官：馮永業對港聯影響 普通人都諗到
21周流產胎只准入土 信佛母求酌情火葬
智慧城市2.0出爐 自動泊車明年推
女工清廢料失足墮斃
尊子漫畫
【Emily】立會廣場國旗反了兩個鐘 秘書處鄭重道歉：嚴肅跟進
【Emily】港大獲贈24000張歷史照 網上展出
【Emily】屈穎妍話撐錯林鄭
【Emily】律師會：年輕人有不滿應訴諸現有渠道
【Emily】麗晶區議員英國探仔 建制狙擊食炸魚
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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羅冠聰李宇軒妹晤英內政大臣 會場掛區旗 港府斥挑釁 英：會與港人站一起
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