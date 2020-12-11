21周流產胎只准入土 信佛母求酌情火葬

不欲「寵物火化」 致電部門「個個推波」

陳女士今年9月底已懷胎21周，惟因胎水流血流產。家中信佛的陳女士相信火葬能讓去世孩子投胎，「不留牽掛在世」，惟按現時安放流產胎服務，不足24周胎兒僅能土葬。她稱醫生亦希望為胎兒簽發火葬用的醫生證明書，但礙於政策而未成事，要火葬只能用寵物火化服務。「佢都係人嚟，只未成長」，陳女士不欲使用寵物火化服務，胎兒屍體現仍放在醫院，她說胎兒「眼耳口鼻手腳齊晒」、「真係睇到個樣」，語畢失聲痛哭：「所以想做好啲（後事）。」她已為去世胎兒致電部門冀酌情允火葬，惟「個個（部門）都係推波」。

流產胎火化設施明年竣 食環：現未能發火葬令

食環署7月呈交立法會文件顯示，署方選址葵涌火葬場附近設流產胎火化設施，計劃10月展開工程、明年底完成。協助陳女士的前立法會議員鄺俊宇希望，設施竣工前署方酌情允許未滿24周流產胎火化。

對於會否使用酌情權，食環署稱，不足24周流產胎未能獲死亡證、醫生證明書、火葬許可證或火葬令，無法使用署方的火葬服務；又說現時和合石墳場「永愛園」提供300個位置安放流產胎，截至11月底已申請安放的流產胎有153。署方計劃在哥連臣角和沙田石門提供同類設施。