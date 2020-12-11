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工字鐵擊斃工人裁死於意外 研訊揭分判商涉行賄

【明報專訊】石硤尾白田邨重建地盤2017年發生奪命工業意外，28歲男工人被工字鐵擊中頭部重傷，送院搶救後即日不治，死因庭早前就事件展開研訊。死因裁判官昨頒下裁決指出，當日綑綁工字鐵架的方式有錯，令鐵架失平衡壓向死者，裁定死者死於意外。就研訊中有證供稱，工程分判商東主曾給「茶錢」賄賂天秤手，裁判官稱會轉介律政司跟進是否涉及刑事罪行。

官：鐵架綑綁出錯肇禍

死者麥永豐（終年28歲）於2017年12月9日發生意外，當時死者父親、胞兄及堂叔麥毅亦同在涉案白田邨地盤工作，4人均受聘於毅達工程，但均無吊運工程資格。

死因裁判官周慧珠裁決時綜合勞工處調查報告及解剖報告指出，案發時工字鐵架綑綁方式出錯，令鐵架被天秤吊起時，失平衡移位壓向死者，令死者肝臟破裂及腰椎骨裂等多處受傷而死，裁定死者死於意外。

東主疑指示給「茶錢」 轉介律政司

周官續稱，事發前大判俊和的管工羅展禧借出對講機給分判商毅達的管工麥毅。雖然羅聲稱對講機是用作指揮雜工，但周官相信羅知道麥會將對講機用作處理吊運工作，認為羅明知而沒有遵守俊和規定，即要管工在場才可吊運。及後天秤手以為發出信號的麥毅是合資格信號員，導致事故發生。周官表示，意外發生後俊和已做調查，並下令只有俊和的員工才可指示天秤手工作，即使分判商的員工有吊運資格，亦不能指示。 周官建議，在地盤吊運時，信號員與天秤手透過對講機對話時必須表明自己身分，讓天秤手得知信號由誰發出。

至於研訊中披露，麥毅因無吊運牌，毅達的東主曾指示麥給「茶錢」予天秤手工作。周官表示該行為有可能涉及刑事罪行，會將案件轉交律政司跟進。

【案件編號：CCDI1120/17】

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